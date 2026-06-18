Daveigh Chase, protagonista din „The Ring”, a murit. Actrița avea 35 de ani

Actrița americană Daveigh Chase, cunoscută pentru rolul înfricoșător al Samarei Morgan din filmul horror „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din animația Disney „Lilo & Stitch”, s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, scrie BBC.

Tânăra actriță a murit într-un spital din Los Angeles din cauza unei septicemii survenite în urma unei meningite, a declarat managerul său, John Ryan Jr. pentru BBC. El a precizat că Chase fusese internată anterior din cauza malnutriției.

Fostă vedetă-copil, Daveigh Chase și-a început cariera artistică la doar 4 ani, în spectacole de teatru și proiecte de voice-over în Las Vegas. La 7 ani a obținut primul său rol la Hollywood, într-un episod al sitcomului „Sabrina the Teenage Witch” Melissa Joan Hart, care a fost difuzat și în România. Însă ea s-a retras din actorie cu normă întreagă în 2015.

Consacrarea ei a venit în 2001, când a interpretat-o pe Samantha Darko în filmul cult Donnie Darko. Un an mai târziu, a devenit celebră la nivel mondial datorită rolului Samarei Morgan din „The Ring”, remake-ul american al celebrului film japonez despre o casetă video blestemată care provoacă moartea celor care o urmăresc.

Interpretarea fetei cu părul lung care iese din televizor i-a adus lui Chase, în 2003, premiul MTV Movie Awards pentru cel mai bun personaj negativ.

În același an, Chase a dat voce personajului Lilo, fetița hawaiană pasionată de Elvis din animația „Lilo & Stitch”, rol pentru care a câștigat un premiu Annie Awards și pe care l-a reluat ulterior în spin-off-uri care au urmat.

Cariera sa a inclus și apariții în serialele Charmed, ER și Touched by an Angel. De asemenea, a avut un rol important în drama HBO Big Love, unde a interpretat-o pe Rhonda Volmer.

Îi plăcea actoria, dar nu căuta faima

Potrivit publicației The Hollywood Reporter, viața actriței a fost marcată în ultimii ani și de probleme cu legea, inclusiv acuzații privind posesia de droguri și folosirea unei mașini furate.

Cei care au cunoscut-o spun că Daveigh Chase a rămas departe de stilul de viață tipic vedetelor de la Hollywood.

„Era cea mai grozavă. Iubea pisicile. A colaborat cu noi la acțiuni de salvare a pisicilor. Era o persoană foarte retrasă”, a spus Ryan, prietenul și managerul ei de 15 ani, menționând că Chase se retrăgea adesea la casa ei din Las Vegas, rămânând acolo ani întregi, și refuza roluri în filme de studio de mare anvergură pentru a se dedica proiectelor independente.

El a descris-o drept o persoană discretă, care evita lumina reflectoarelor.

„Prefera să mănânce la Bob’s Big Boy și să se întoarcă acasă la pisici. Iubea actoria, dar nu era atrasă de faimă”, a adăugat el.