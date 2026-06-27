A doua medalie în două zile pentru David Popovici. Campionul olimpic a cucerit aurul, stabilind un nou record

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 100 m liber din cadrul Trofeului Settecolli, sâmbătă, la Foro Italico, după ce cu o zi în urmă obținuse argintul la 50 m liber.

În proba-regină a natației, românul a încheiat cursa în 47,26 de secunde, stabilind un nou record de timp în această probă pentru competiția de la Roma, potrivit GOLAZO.

Cu ocazia finalei de la 100 m liber, sportivul legitimat la CS Dinamo l-a învins și pe Guilherme Santos Caribe, brazilianul care terminase înaintea lui în finala de la 50 m liber.

Înotătorul sud-american s-a clasat pe locul al 2-lea în această seară, cu un timp de 47,88 secunde, iar podiumul a fost completat de Kristof Milak, din Ungaria, cu 47,89 de secunde.

Duminică, David Popovici va concura la Foro Italico și în proba de 200 m liber.

Clasamentul finalei de la 100 m liber: