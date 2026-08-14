David Popovici, o nouă medalie de aur! Performanța istorică reușită de român la Europenele de la Paris

David Popovici a obținut o nouă medalie de aur la Europenele de la Paris. Sportivul român a câștigat finala la 200 de metri liber, probă la care a obținut cel mai bun timp și în semifinale.

Imagini de la Paris înainte de startul cursei la 200 de metri liber, pe GOLAZO.ro.

UPDATE 19.40: David Popovici a câștigat aur! A înotat cei 200 de metri în 1.44,15, cu 0,40 mai rapid decât cel clasat pe locul 2.

Românul este primul înotător din istorie care se impune în probele de 100m și 200m liber la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.

David Popovici și-a respectat statutul de mare favorit în capitala Franței și a repetat performanța din 2022 (Roma) și 2024 (Belgrad), apărându-și titlurile în proba „regină” a natației (100m liber) și în cea în care este campion olimpic (200m liber).

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David Popovici, în vârstă de 21 de ani, concurează pentru o nouă medalie. Românul este considerat favorit în proba de 200 de metri liberi. S-a calificat joi seara cu cel mai bun timp din ambele semifinale, 1:44,56. Va concura de pe culoarul 4, culoarul favoriților.

„A fost foarte bine. Suntem în grafic, totul OK. Gata semifinala, mâine e bubuială! Sunt curios ce split-uri am avut, o să analizăm cursa. Urmează recuperare, masaj, stretching, mâncare și odihnă. Mâine pot dormi și eu un pic mai mult. Finala de mâine? Bubuială! Pentru toată lumea”, a spus David Popovici, joi seară, la TVR Sport.

Miercuri, David Popovici a câștigat pentru a treia oară consecutiv aurul european la 100 m liber, cu un nou record al competiției.

Titlul european la proba de 200 de metri liber este deținut în prezent tot de David Popovici.

De astfel, românul are un palmares impresionant la proba de 200 de metri liber. A fost campion olimpic în 2024, dublu campion mondial în 2022 și 2025, dublu campion european în 2022 și 2024.

Cel mai bun timp al lui în proba de 200 de metri liber a venit la Campionatele Europene din 2022, 1:42.97, al treilea din istorie.

David Popivici, aur și la 100 de metri

Sportivul român și-a apărat miercuri medalia la proba „regină” a natației. David Popovici a încheiat cursa cu un timp de 46,56 de secunde, cel mai bun din istoria competiției, după ce tot el stabilise recordul, în semifinale, la 46,72.

David Popovici a reușit astfel al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 m liber, o performanță pe care o mai reușise doar rusul Aleksandr Popov.

România, la Europenele de înot

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuți Valentin Grigoraș și Dragoș Luscan. Delegația condusă de președinta FRNPM, Camelia Potec, îi include și pe antrenorul federal Silviu Anastase și pe secretarul general Matei Giurcăneanu.