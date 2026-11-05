De Black Friday, cheamă Liftul SpringFarma cu reduceri de până la 70%

Vii sau pleci? Urci sau cobori? Mergi pe scări? Nu, de data aceasta apeşi butonul şi aştepţi. Iar când uşile se deschid… surprizăăăă!

Acesta nu este un lift obişnuit, ci este chiar Liftul Reducerilor de la SpringFarma, singurul lift unde „reducerile urcă până la etajul -70%”, ceea ce înseamnă că prețurile coboară pentru toată lumea.

Eşti şi tu invitat în Liftul SpringFarma! Pe parcursul plimbării digitale poți opri la fiecare etaj pentru a te întâlni cu una dintre cele 10 tombole zilnice sau cu unul dintre cele 10 mega premii. Trebuie doar să apeşi butonul potrivit!

Iar asta nu este tot. În liftul cu comenzi de vei urca, 100 de vouchere surpriză de 50 de ron poți câștiga!

În Liftul Reducerilor întâlneşti produsele de care ai nevoie

În Liftul Reducerilor e frumos să saluţi pe toată lumea, niciodată nu se ştie când ai nevoie de ajutor sau de o favoare.

Te simți stresat? Vezi la ce etaj urcă reducerea pentru StressClean, 60 capsule.

Te epuizează viața cotidiană? În liftul cu reduceri urcă și Tonico Forte.

Îţi doreşti o digestie sănătoasă? Descoperă la ce etaj cu reduceri „locuiesc” Impruvis Fast Melt şi Enterogermina.

Ai nevoie de un boost de concentrare? Păşeşte în liftul SpringFarma, te așteaptă un discount special și la Magneziu Bisglicinat, 60 capsule.

Un etaj întreg de preţuri speciale la produsele de îngrijire a tenului? Hai cu liftul, te așteaptă Rilastil Aqua Intense, crema calmantă de la Dr. Althea, dar nu numai.

Ce branduri „se plimbă” în Liftul Reducerilor?

Am pregătit o colecție întreagă de branduri îndrăgite de toată lumea: Forcapil, La Roche-Posay, Benesio, Rilastil, Boost4LIFE, Rilastil, Vichy, Supradyn, Avène, Bioderma și multe, multe altele.

Şi asta nu este tot: fiecare comandă plasată din liftul cu reduceri te aduce mai aproape de o mulțime de surprize oferite de: Beauty of Joseon, Farmec, Enroush, Sereskin, și mulți, mulți alţii.

Vreau şi eu în Liftul cu Reduceri SpringFarma!

Accesează pagina de Black Friday și descoperă tot ce ţi-am pregătit. Lasă-ne adresa de e-mail sau pune în coș produsele favorite și pe 6 noiembrie verifică etajul cu reduceri la care s-au oprit.

Anunţă-ţi familia, prietenii, colegii şi vezi ce-ţi rezervă plimbarea cu Liftul Reducerilor.

Și nu uita! Liftul SpringFarma e singurul lift unde reducerile urcă, iar prețurile coboară.

Articol susținut de SpringFarma