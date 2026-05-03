De când se încălzește vremea. După valul de frig, meteorologii anunță temperaturi apropiate de cele de vară

Temperaturile se vor apropia de o maximă de 27 de grade începând de săptămâna viitoare, valori peste media perioadei, anunță meteorologul ANM Meda Andrei într-o intervenție la Antena3.

După ce finalul acestei săptămâni a adus temperaturi neobișnuit de reduse și ploi în mare parte din țară, chiar ninstori la munte, săptămâna viitoare se va înregistra o încălzire.

„Vom avea o vreme atât de schimbătoare. Temperaturile vor fi cuprinse în general între 20 și 27 de grade, iar cele mai mari valori se vor înregistra în Banat, în Crișana, posibil prin sud-vestul Transilvaniei, vestul Olteniei”, a precizat Meda Andrei.

O încălzire este așteptată și la București. „În zona Capitalei vom avea temperaturi de peste 20 de grade, în jur de 23-24, apoi chiar și ușor peste 25 de grade”, a transmis meteorologul.

Chiar dacă vremea se va încălzi, nu vom scăpa de ploi. Prognoza meteorologică indică posibile precipatații în special în a doua parte a săptămânii.

„Dacă facem referire la ploi, în prima jumătate a săptămânii, adică aproximativ până miercuri, doar izolat o să fie ploi de scurtă durată, însă după aceea acestea se înmulțesc. La început în partea de vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. Nu vor fi continue, nu vor fi la fel de insistente ca cele care au fost în episodul trecut, dar din când în când, pentru câteva ore, cam în fiecare regiune ar putea să fie averse, posibil chiar și descărcări electrice”, a explicat Meda Andrei.