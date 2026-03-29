De când se încălzește vremea. Meteorologii anunță ce urmează după valul de ploi și ninsori

Vremea va continua să fie capricioasă, cu ploi în mare parte din țară și ninsori însemnate la munte până luni, 30 martie. Ulterior, vom resimți o ameliorare a vremii, iar ninsori slabe mai sunt așteptate în zonele înalte de munte, a explicat meteorologul ANM Alina Șerban pentru HotNews.

Un val de ploi puternice și ninsori viscolite în zona de munte a cuprins în acest weekend mare parte din țară, iar noi alerte cod galben au fost emis de ANM până pe 30 martie, ora 10:00. A nins abundent în special în judeţele Braşov, Sibiu şi Harghita, acolo unde au intervenit drumarii.

Vremea va continua să fie mohorâtă, cu ploi și ninsori la munte, până luni. Ulterior, se va încălzi, a anunțat meteorologul ANM Alina Șerban pentru HotNews.

„În cursul zilei de astăzi chiar și la noapte, ploile se vor menține pe jumătatea de est, acolo unde vor fi și cantități de apă mai însemnate, astfel încât avem în vigoare până la ora 10.00, o atenționare cod galben pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, unde așteptăm cantități de 20-30, pe alocuri chiar 40 litri pe metru pătrat. Se vor menține ploile pe interval mai mare de timp”, a declarat Alina Șerban.

În celelalte regiuni, ploile se vor semnala pe arii restrânse.

„Ne așteptăm la o ameliorare mâine și poimâine, va mai ploua cam în toate zonele, de data asta pe vest, însă nu la fel de însemnat cantitativ. Vom mai acumula cantități de 10-15 litri metru pătrat, dar în intervale lungi de timp, a precizat meteorologul ANM.

În zonele montane, la altitudini mari se mențin condițiile de ninsoare, însă vor fi slabe.

„Până mâine, se va mai depune un strat consistent de zăpadă, undeva la 10-20 cm, însă mare atenție că și vântul va avea intensificări, deci nu va fi o ninsoare chiar liniștită. Intensificări ale vântului vom avea și în restul teritoriului, pe arii mai restrânse, prin sudul Banatului, vestul Olteniei, Moldova, în Muntenia, Dobrogea”, a precizat Șerban.

„De mâine se va mai îndrepta vremea. Sub aspectul precipitațiilor, încă de mâine, chiar dacă mai apar ploi, vor fi slabe cantitativ”, a menționat aceasta.

E normal să ningă acum?

Întrebată cât de normal este să avem ninsori în condițiile în care ne apropiem de luna aprilie, meteorologul ANM a explicat că este un moment de tranziție, „până când masele de aer se stabilizează”, iar astfel de episoade mai pot apărea.

„Este normal, adică în această perioadă de tranziție de iarnă-vară. Cam asta înseamnă primăvară. Până când masele de aer se stabilizează, mai sunt perioade și întotdeauna am avut invazii de aer rece și foarte rece, mai sunt reminiscențe de iarnă sau invazii de aer foarte cald, ne îndreptăm spre vară și atunci alternează destul de mult perioadele cu temperaturi ridicate cu ploi mai abundente și cu perioadele care aduc mai mult a iarnă. Se manifestă mai mult în zonele montane, pentru că încă avem aer rece acolo”, a spus Alina Șerban.

„Marea Mediterană e un generator de cicloane”

„Ne mai putem aștepta (n.r. la astfel de episoade), avem deocamdată Marea Mediterană destul de activă, Marea Mediterană înseamnă un generator de cicloane care sunt cele responsabile de astfel de evenimente. Atâta vreme cât vor fi generate și se vor deplasa către zona țării noastre se va menține acest caracter instabil al vremii, ba cald, ca rece, ba ploaie, ba ninsoare.

Deocamdată semnalele de ninsoare sunt pentru zonele montane, dar nu excludem apariția acestora și în zonele mai joase de relief, mai degrabă prin nord, unde sunt adesea invazii de aer mai rece”, a conchis Alina Șerban.