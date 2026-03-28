VIDEO Ninsori puternice în mai multe județe. Strat de zăpadă de peste 35 de centimetri în unele zone

A nins puternic în zona montantă a mai multor județe, pentru care au fost emise alerte de zăpadă. În zona Novaci – Rânca, s-a depus deja un strat de 35 de centimetri de zăpadă, iar drumarii din centrul ţării au anunțat că intervin în judeţele Braşov, Sibiu şi Harghita.

Ninsorile au fost anunțate de meteorologi, care au emis sâmbătă avertizări nowcasting cod portocaliu de ninsoare, valabile până la ora 12.00, pentru zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa. Precipitaţii însemnate cantitativ sunt anunțate până luni dimineaţă, în mare parte din țară.

În Brașov, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a anunţat că intervine.

„Ninge în zona montană din centrul tării! Utilajele de deszapezire intervin pe mai multe drumuri naţionale aflate la mare altitudine din judeţele Braşov, Sibiu şi Harghita”, au transmis reprezentanţii DRDP Braşov. Aceştia le-au şoferilor să circule cu prudenţă.

În județul Gorj, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că s-a aşternut un strat de zăpadă de peste 35 de centimetri.

„În zona montană a județului Gorj a nins însemnat cantitativ și vântul a viscolit zapada proaspăt depusă. S-a actionat toată noaptea pentru menținerea carosabilului deschis circulației rutiere”, a transmis DRDP Craiova.

Drumarii au acționat cu lamă și material antiderapant și pe DN 7A, zona Vidra.

„Nu vă deplasați pe sectoarele de drum acoperite cu zăpadă cu autovehicule neechipate corespunzător”, a mai transmis DRDP Craiova.

A nins puternic și în Caraș-Severin, Muntele Mic.

Un peisaj de iarnă a fost surprins noaptea trecută și în stațiunea Straja, județul Hunedoara.