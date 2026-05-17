De ce a concurat Australia la Eurovision 2026 deși nu este în Europa? Specialist: „Nu aderi doar pentru că vrei”

Aflată la peste 15.000 de kilometri distanță de continentul european, Australia a participat în acest an pentru a 11-a oară la Eurovision, un show dedicat prin tradiție țărilor europene.

Prezența Australiei pe scena de la Viena s-a încheiat cu un nou succes, după ce reprezentanta țării, Delta Goodrem, a reușit să obțină locul 4 în marea finală Eurovision 2026 cu piesa „Eclipse”.

Deși votanții din public i-au oferit 122 de puncte, iar juriile de specialitate au plasat-o pe locul al doilea, strângând un total de 287 de puncte, ea nu a reușit să o învingă pe cântăreața bulgară Dara, care a câștigat cea de-a 70-a ediție a concursului, marcând prima victorie pentru Bulgaria.

În cei 11 ani de participare, Australia a devenit una dintre cele mai respectate prezențe din concurs. Cel mai bun rezultat a venit în 2016, când Dami Im a terminat pe locul al doilea, foarte aproape de victorie.

Noul rezultat excelent obținut de Delta Goodrem la Eurovision 2026 readuce în prim-plan o întrebare simplă: de ce participă o țară de pe alt continent la un show european?

Australia concurează din anul 2015 datorită televiziunii sale naționale, SBS, care este membru asociat al Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), oferind astfel țării dreptul permanent de a trimite artiști în competiție, potrivit The Guardian.

Acest sistem bazat pe regulile organizației explică de ce o țară precum Israelul participă la rândul ei în concurs, dar și motivul pentru care televiziuni din state ca SUA sau Canada au dreptul să transmită show-ul ca membri asociați.

Totul a pornit de la o pasiune uriașă a publicului australian, care urmărește show-ul la televizor încă din 1983. Chiar dacă participă an de an, regulamentul are o regulă strictă: dacă Australia va câștiga vreodată concursul, ediția următoare nu se va muta la Antipozi, ci va fi organizată într-un oraș din Europa, în parteneriat cu un difuzor european.

Dincolo de cifre și acorduri oficiale, succesul Eurovision are la bază un public extrem de divers. Cercetătoarea Jessica Carniel, care a studiat în detaliu fenomenul, afirmă că publicul Eurovision din Australia este incredibil de variat în 2026.

Mulți cetățeni de origine asiatică, de exemplu cei din comunitatea filipineză, urmăresc spectacolul deoarece formatul le amintește de marile concursuri de muzică din țările lor natale.

„Legăturile noastre cu Europa au constituit o narațiune specifică care a contribuit la construirea argumentului comercial pentru aderarea noastră”, mai explică ea.

În realitate, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a acceptat Australia în competiție pe baza unor interese financiare clare și a audiențelor masive aduse de postul SBS. „Nu a fost doar pentru că Australia iubește cu adevărat Eurovisionul, așa cum se spune adesea. Nu poți adera doar pentru că vrei să aderi”, concluzionează Carniel.