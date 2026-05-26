De ce a fost demolat Teatrul cel Mare, un simbol al Bucureștiului. Deși impozanta clădire de pe Calea Victoriei a fost bombardată, putea fi salvată

Până în anul 1947, Bucureștiul a avut un magnific spațiu dedicat artei. Azi, doar o copie a porticului neoclasic de la vechiul Teatru Național, azi intrarea în Hotelul Novotel, amintește de acest dispărut loc emblematic al orașului.

Era o clădire care „poate să stea alături de cel mai frumos teatru din Viena”, după cum apreciau călătorii străini.

Edificat după interminabile amânări și piedici și cu mari eforturi financiare, Teatrul Național a fost inaugurat printr-o reprezentație în folosul săracilor, la 31 decembrie 1852, de Anul Nou.

Pentru prima dată in istorie, bucureștenii aveau un teatru național, cu piese rostite sau scrise în limba română, o clădire de patrimoniu proiectată în stil eclectic cu influențe neoclasice, inspirată de arhitectura teatrelor imperiale vieneze.

Teatrul cel Mare reprezenta primul edificiu din București gândit ca spațiu cultural modern și marca trecerea orașului oriental la o Capitală care visa la Occident.

