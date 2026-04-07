De ce a fost demolată vila lui Basile Assan, primul român care-a făcut înconjurul lumii. Casa din București în care locuia avea încălzire prin pardoseală

De ce a fost demolată vila lui Basile Assan, primul român care-a făcut înconjurul lumii. Fabuloasa "Casă de porțelan", din inima Bucureștiului, avea chiar și încălzire prin pardoseală.

Text: Reședința inginerului și exploratorului Basile G. Assan a fost una din rarele și valoroasele clădiri proiectate în stil Sezession în Bucureștiul începutului de secol XX, azi imobil – reper estetic – pierdut.

Bijuteria de arhitectură Sezession se afla pe fosta stradă Scaune 21-23 (azi Tudor Arghezi), și a fost demolată la începutul anilor ’60, odată cu ridicarea noului Teatru Național, conform istoricului Simina Stan.

Această casă, care a intrigat și a stârnit invidii, nu mai există, a avut un destin comun multora din clădirile frumoase ale Bucureștiului.

