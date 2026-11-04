De ce a fost ignorată în Egipt victoria în alegerile din SUA a lui Abdul El-Sayed, născut într-o familie care a plecat din Egipt

Abdul El-Sayed a intrat în istorie ca primul senator musulman ales din America. Însă în țara natală a familiei sale, Egiptul, reacția celor care i-au urmărit ascensiunea a fost mai degrabă una de prudență decât de sărbătoare, relatează CNN.

El-Sayed s-a născut în SUA în 1984 într-o familie care migrase din Egipt în statul Michigan. Cu toate acestea, nu povestea victoriei sale istorice a atras atenția presei din Egipt.

Miercuri dimineață, site-ul unuia din principalele ziare private din Egipt a deschis cu următorul articol: „De origine egipteană… Cine este Adam Hamawy, câștigătorul alegerilor pentru Congresul SUA?”. Născut în Egipt, Hamawy s-a mutat la o vârstă fragedă în SUA, alături de familia sa. Marți seară, el a câștigat un mandat în Camera Reprezentanților din partea statului New Jersey.

El-Sayed nu a figurat printre știrile principale de pe pagina principală a ziarului privat. El nu a apărut printre știrile principale nici în ziarele de stat Al-Ahram sau Youm7.

De ce s-a supărat statul egiptean pe El-Sayed

Noul senator de Michigan a contestat unul dintre pilonii relației dintre Washington și Cairo: ajutorul militar acordat de SUA. El-Sayed a pledat pentru reducerea acestei finanțări, alături de ajutorul acordat Israelului, afirmând că banii americani contribuie la consolidarea a ceea ce el numește „dictatura militară” asupra egiptenilor.

El a stârnit furia unor comentatori egipteni sugerând că ar fi putut deveni șofer de taxi dacă tatăl său nu ar fi emigrat în Statele Unite. În Egipt, aceste remarci au fost catalogate drept denigratoare la adresa țării pe care familia sa a părăsit-o.

De asemenea, subliniază CNN, el este un politician american de origine egipteană a cărui critică la adresa Israelului găsește ecou în rândul publicului egiptean, dar a cărui critică la adresa guvernului și armatei egiptene îi irită pe unii comentatori de la Cairo.

Scriitorul egiptean Mohamed Salmawy a explorat această dilemă într-o rubrică publicată pe 10 august în Al-Masry Al-Youm, după victoria lui El-Sayed în primarele Partidului Democrat: „Ar trebui Cairo să păstreze distanța față de un politician critic față de Egipt sau să colaboreze cu o figură în ascensiune care contestă influența Israelului la Washington?”, s-a întrebat el.

Cum s-a poziționat celălalt politician cu origini egiptene

Hamawy s-a opus, de asemenea, acordării de ajutor american Egiptului în cazul în care acesta încalcă legislația internațională privind drepturile omului, dar și-a formulat această poziție în termeni mai generali decât critica directă a lui El-Sayed la adresa Cairoului.

Fost chirurg în Armata SUA, Hamawy s-a numărat printre medicii voluntari blocați în Gaza în mai 2024, după ce forțele israeliene au preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah.