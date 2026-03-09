De ce a început așa de rău anul 2026 pentru piața auto românească

Piața mașinilor noi din România a scăzut mult în primele două luni din an și numai câteva categorii de autovehicule hibride au fost pe plus, mai ales datorită mărcii BYD. „Datele confirmă o tendință de contracție semnificativă, în special pe segmentul autoturismelor noi”, spune președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie.

Puține puncte de creștere pe o piață în scădere

În primele două luni ale acestui an, piața mașinilor noi a scăzut cu 29%, iar cele mai vândute cinci mărci au fost Dacia, Toyota, Skoda, Volkswagen și Renault, arată datele transmise luni de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Cele mai vândute cinci modele au fost Duster și Bigster de la Dacia, Toyota Corolla, Skoda Octavia și Dacia Logan.

Mașinile full-electrice au avut luna trecută 10% din piață, iar cele mai vândute modele în acest an au fost Tesla Model Y, BYD Dolphin Surf și Dacia Spring. Per total, vânzările de mașini full-electrice au crescut cu 3% în primele două luni.

O schimbare importantă în piață ține de prezența mărcii chineze BYD care acum un an nu era lansată. BYD este pe locul doi la full-electrice și la hibride plug-in după primele două luni din acest an.

Luna trecută, față de februarie 2025, înmatriculările de mașini noi pe benzină au scăzut cu 50%, iar cele pentru diesel au scăzut cu 33%.

„Prețul combustibililor fosili este sensibil la tensiunile geopolitice”

„Datele privind evoluția pieței auto, în luna februarie, confirmă o tendință de contracție semnificativă, în special pe segmentul autoturismelor noi, unde înregistrăm o scădere de 24% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această evoluție reflectă, în mare măsură, climatul de incertitudine care caracterizează începutul anului 2026, într-un context în care bugetul național nu este încă aprobat, iar mecanismele de susținere a pieței, inclusiv programele de stimulare a înnoirii parcului auto, nu au fost clarificate”, spune Dan Vardie, președinte APIA, într-un comunicat de presă.

El adaugă și că evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu merită urmărite cu atenție în viitor, fiindcă pot influența percepția consumatorilor asupra costurilor asociate mobilității.

„Prețul combustibililor fosili este mult mai sensibil la tensiunile geopolitice și la volatilitatea pieței petrolului, în timp ce utilizarea vehiculelor electrice depinde într-o măsură mai mare de surse energetice locale, fiind astfel percepută ca mai stabilă din perspectiva costurilor”, spune șeful APIA.

El remarcă și că, deși piața totală scade, segmentul vehiculelor electrificate continuă să rămână dominant, cu o cotă de piață de 67% în rândul autoturismelor. Apar însă diferențe între tipurile de motorizări: full-hybrid și plug-in hybrid continuă să crească, în timp ce segmentul mild-hybrid este afectat mai puternic de volatilitatea pieței.

„Pentru industria auto din România, predictibilitatea politicilor publice rămâne esențială. Lipsa unei vizibilități clare asupra cadrului bugetar și asupra programelor de stimulare, în special pentru vehiculele cu emisii reduse, poate amâna deciziile de achiziție ale consumatorilor și ale companiilor”, mai spune șeful APIA.

