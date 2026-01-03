De ce a spus Oana Țoiu că „ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a spus că românia este „în mod deosebit ce se întâmplă” în Venezuela, unde există „o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești”.

Ea a afirmat, într-o postare pe rețelele de socializare, „că țara noastră este strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a continuat Țoiu.

„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”, a subliniat șefa diplomației românești.

Ce a mai spus Oana Țoiu:

„Avem începând de acum câteva ore un proces comun de informare reciprocă și asistență consulară între țările membre UE. Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni.

Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voința venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit.

Împărtășim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea noastră comună.

Uniunea Europeană a instituit, și cu participarea României, regimuri succesive de sancțiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfășurarea profund viciată a alegerilor prezidențiale din iulie 2024. Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei.”