De ce au fost arestați frații Andrew și Tristan Tate în Miami de US Marshals

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați sâmbătă seară la Miami, în SUA, de autoritățile federale americane la solicitarea Marii Britanii, care urmărește extrădarea lor.

Cei doi frați, care dețin dublă cetățenie: americană și britanică, participau la un eveniment privat din Miami. Mai exact, ei asistau la un meci de bătăi fără mănuși, când au fost arestați de autoritățile federale, potrivit informațiilor din presa americană.

Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS) a anunțat într-un comunicat că arestarea fraților a avut loc la cererea Regatului Unit, potrivit BBC și The Guardian.

Procurorii britanici au declarat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și de alte infracțiuni, printre care traficul sexual și pornografia infantilă.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Faptele incriminate au avut loc între iulie 2010 și august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru infracțiuni suplimentare, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei pentru infracțiuni speciale din cadrul CPS.

„Anchetă complexă” împotriva fraților Tate în UK

Poliția din Bedfordshire a declarat că numărul total al acuzațiilor aduse celor doi frați se ridică acum la 59, dintre care 42 împotriva lui Andrew Tate și 17 împotriva lui Tristan Tate.

Ofițerii colaborează îndeaproape cu CPS și cu agențiile de aplicare a legii naționale și internaționale în cadrul acestei „anchete complexe”, a declarat adjunctul șefului poliției, Karena Thomas.

Frații Tate, susținători ai hipermasculinității care au milioane de urmăritori pe rețelele sociale, au negat anterior orice acuzații.

După arestarea lor de sâmbătă la Miami, un avocat al fraților Tate, Joseph McBride, a insistat pe „nevinovăția” clienților săi și a descris arestarea drept o „lovitură politică”.

Avocatul a declarat că aceștia vor solicita unui judecător să anuleze arestarea.

Procuratura britanică îi pusese deja, în mai 2025, pe frații Tate sub acuzare pentru 21 de infracțiuni într-un dosar separat, printre care viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane.

Frații Tate au multiple capete de cercetare penală și în România, de asemenea legate de infracțiuni sexuale. Ei au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.