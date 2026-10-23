De ce cea mai mare fuziune de companii din istorie este practic inevitabilă: „Ar pune totul în comun”

Wall Street consideră acum că cea mai mare fuziune din istorie între SpaceX și Tesla este practic inevitabilă, motivată atât de prezența unui singur șef, Elon Musk, cât și de convergența celor două grupuri către inteligența artificială (AI), notează AFP.

Inițial, Tesla era doar un producător de automobile, iar SpaceX o companie aerospațială specializată în lansatoare de sateliți.

Doar din acest punct de vedere, există deja sinergii, a susținut Dan Ives, de la Yorkville Ives & Co.

„Sistemele de propulsie, rezervoarele sub presiune sau echipamentele de control dezvoltate de (SpaceX) sunt deja integrate în produsele Tesla”, a subliniat analistul.

Prin urmare, potrivit acestuia, „este logic ca cele două companii să formeze, pe termen lung, o singură platformă de inginerie”.

„Ar pune totul în comun”

Tot mai mulți menționează „unificarea ecosistemului AI sub un singur acoperiș”, conform termenilor folosiți de analiștii de la JPMorgan.

„Există deja un parteneriat privind accesul la capacitățile de calcul pentru AI”, a amintit Florian Frischmuth, de la firma de consultanță tehnologică Envorso.

După ce a realizat în paralel investiții în AI prin intermediul xAI, lansată în 2023, Elon Musk a ales să integreze start-up-ul în SpaceX în februarie.

Grupul deține acum două centre de date gigantice în Memphis (Tennessee), care concentrează câteva sute de mii de procesoare GPU de la Nvidia, cele mai apreciate pentru dezvoltarea AI.

O fuziune între cele două companii „ar pune totul în comun”, rezumă Florian Frischmuth, cu atât mai mult cu cât SpaceX și Tesla sunt deja angajate împreună în Texas în proiectul colosal Terafab, cu un cost estimat la până la 119 miliarde de dolari, care ar putea deveni cea mai mare fabrică de cipuri din lume.

Nevoile Tesla în materie de semiconductori sunt amplificate de tehnologia de conducere autonomă, precum și de roboții săi Optimus.

Care ar fi avantajul pentru Elon Musk

În calitate de șef al celor două companii, cel mai bogat om din lume s-ar putea dedica în viitor unei singure companii majore, în loc de două, această dublă funcție provocând uneori nemulțumiri în rândul acționarilor și pe piețe.

Analiștii de la JPMorgan se așteaptă ca oferta SpaceX să includă o primă de 30-35% față de valoarea actuală a acțiunilor constructorului auto, ceea ce ar face din aceasta o fuziune între egali (aproximativ 1.900 miliarde de dolari fiecare).

Elon Musk deține doar aproximativ 20% din drepturile de vot ale Tesla, dar peste 82% din cele ale SpaceX. Conform scenariului JPMorgan, operațiunea i-ar conferi antreprenorului o majoritate strânsă asupra drepturilor de vot ale ansamblului.

Care este probabilitatea unei fuziuni

„De îndată ce Musk a menționat-o, este doar o chestiune de timp”, a spus Dan Ives, care se așteaptă ca procesul să demareze la începutul anului 2027.

În marja rezultatelor SpaceX, miliardarul a estimat marți că o fuziune ar fi o „idee bună” și a dezvăluit că au fost constituite comitete de ambele părți pentru a studia dosarul.

Analistul Dan Levy de la Barclays a afirmat că se așteaptă la un anunț înainte de adunarea generală a acționarilor Tesla, din 3 decembrie.

A prezenta fuziunea ca fiind inevitabilă „ar însemna să ne lăsăm purtați de val”, a avertizat totuși Elon Musk, pentru care obținerea acordului deținătorilor a cel puțin 50% din acțiunile Tesla reprezintă „un obstacol dificil de depășit”.

Din punct de vedere juridic, faptul că cele două companii și-au schimbat jurisdicția pentru a-și depune actele constitutive din Delaware în Texas îngreunează contestarea acționarilor în instanță, explică Ann Lipton, profesoară de drept la Universitatea din Colorado.

Statul american probabil nu va pune piedici, dar mai e și China

Cele două companii nu activează pe aceleași piețe, astfel încât problema concurenței este minimă, cu atât mai mult cu cât administrația Trump s-a retras în mod hotărât din acest domeniu al legislației antitrust.

Pentru Ann Lipton, blocajul ar putea fi de natură geopolitică.

Astfel, Beijingul ar putea să nu privească cu ochi buni fuziunea dintre o companie strategică pentru Statele Unite, SpaceX, care deține numeroase contracte legate de apărare sau de informații, și o companie cu o prezență puternică în China.