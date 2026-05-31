De ce crede Băsescu că „ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat a Guvernului”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că actualul șef al statului, Nicușor Dan, ar trebui să „accelereze procesul de desemnare” a unui candidat la funcția de prim-ministru, care apoi ar avea o cu totul altă putere în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat a Guvernului”, a afirmat Băsescu, duminică seară, la România TV, explicând că majoritățile pot fi verificate abia la votul din Parlament.

„Nu poți să știi cine are majoritate până nu se votează în Parlament. Și e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat și el are credibilitatea să negocieze o majoritate, și alta când spui: «Nu veni la Cotroceni fără majoritate»”, a explicat el.

Fostul șef al statului a menționat, de asemnea, că „este o copilărie ca, într-o situație cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”.

Traian Băsescu a reiterat că, în opinia lui, PSD are capacitatea de a coagula o majoritate dacă îi va fi încredințat mandatul în acest sens, în timp ce „PNL nu poate”. Pe de altă parte, el afirmat că „altă majoritate credibilă nu este” în afară de cea care s-a destrămat după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan, PSD + PNL + USR + UDMR + Minorități naționale.

Un apropiat al lui Traian Băsescu, printre numele luate în calcul de Nicușor Dan

Pe lista președintelui Nicușor Dan cu nume de potențiali premieri se află și Eugen Tomac, consilierul său onorific și cel care a preluat conducerea PMP de la Traian Băsescu.

PSD este de acord cu scenariul Tomac – premier, spun oameni din conducerea partidului pentru HotNews.

Printre cei luați în calcul se numără și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice, Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe, sau Delia Velculescu, șefa misiunii FMI din Africa de Sud, potrivit unor surse oficiale.

Surse de la Cotroceni au declarat pentru HotNews că noul termen pentru un anunț al președintelui cu privire la numele candidatului la funcția de prim-ministru a fost mutat după 1 iunie.

Deși în discuțiile de la Cotroceni au fost analizate mai multe variante, precum varianta unui guvern tehnocrat sau minoritar, partidele nu au ajuns la un consens.