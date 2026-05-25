De ce crede Băsescu că PSD și PNL îi întind „o capcană” lui Nicușor Dan

Fostul președinte Traian Băsescu a acuzat PSD și PNL că „nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o” prin foștii președinți ai celor două partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Într-o postare luni pe Facebook, fostul șef al statului susține că PSD și PNL îi întind „o capcană” președintelui Nicușor Dan prin faptul că „nu vor să desemneze un nou premier”.

„«Guvernul meu» este o capcană! Două partide, care își spun «mari partide», nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o prin preşedinţii lor, Nicu şi Marcel. Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama preşedintelui. «Guvernul meu», oferit pe tavă de «marile partide» preşedintelui, este doar o capcană”, a scris Traian Băsescu.

Mesajul fostului președinte vine în contextul discuțiilor care au loc pe scena politică pentru formarea unui nou Guvern. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis în 5 mai, printr-o moțiune de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul premierului liberal.

Președintele Nicușor Dan a purtat săptămâna trecută două runde de consultări formale cu formațiunile din Parlament.

În 18 mai, el a discutat cu reprezentanții minorităților naționale, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România. În 21 mai, șeful statului a vorbit cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), grupului parlamentar PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, declara Nicușor Dan după prima rundă de consultări.