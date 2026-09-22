De ce crede Băsescu că relațiile cu UE nu vor fi afectate dacă Siegfried Mureşan ar face o „mică înţelegere” cu AUR

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că Siegfried Mureşan nu are „mari şanse” de a fi învestit prim-ministru.

El consideră totodată că Mureşan are obligaţia de a discuta inclusiv cu AUR, deşi nu crede că acesta are şanse de a obţine de la parlamentarii acestei formaţiuni votul de care are nevoie pentru ca guvernul pe care îl propune să fie învestit.

„Eu nu-i dau mari şanse lui Siegfried Mureşan, dar ştim toţi, e de notorietate: cu Simion a discutat şi Bolojan în mod repetat, cu Simion a discutat şi PSD-ul, Grindeanu şi alţii de la PSD. Deci nu văd de ce ar fi un păcat dacă discută şi Mureşan”, a declarat Traian Băsescu luni seară la B1 TV, conform News.ro.

„Repet: nu cred că are şanse să atragă numărul de voturi necesar de la AUR, dar pe de altă parte are obligaţia să răspundă primei urgenţe a ţării, să fie un guvern în funcţie. Repet, nu ştiu dacă el va reuşi să facă un astfel de guvern, îi dau şanse puţine, dar probabil el va avea obligaţia să materializeze toate oportunităţile pe care eventual le-ar putea avea pentru a constitui o susţinere”, a insistat Băsescu.

Anterior, fostul şef al statului a afirmat că nu crede că, dacă Siegfried Mureşan ar face o „mică înţelegere” cu AUR pentru ca guvernul propus de el să treacă, acest lucru ar afecta relaţiile cu autorităţile europene, având în vedere reputaţia pe care Mureşan o are ca europarlamentar.