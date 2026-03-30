De ce crede Băsescu că Trump „este mai rău decât Putin”. „Europa trebuie să se pregătească pentru ce e mai rău”

Traian Băsescu l-a criticat pe președintele Statelor Unite și a declarat că acesta „nu este un partener” pentru Europa, ci „un agent imobiliar, căruia i-a dat poporul american puterea de a decide și de a trimite armata americană să bombardeze”.

Luni, într-o intervenție la B1 TV, fostul președinte al României a spus și de ce crede că Donald Trump este mai rău decât liderul Rusiei, Vladimir Putin.

„Din păcate, Statele Unite au un președinte care desconsideră tot ce înseamnă valoare democratică. Rețineți ce vă spun, este mai rău decât Putin. La Putin încă n-am auzit că vrea să cucerească o listă întreagă de țări, el le ia una câte una. Trump ne spune de un an, de când a venit, ba că vrea Groenlanda, ba că va anexa Canada, acum vrea Cuba”, a declarat Traian Băsescu.

El consideră că Donald Trump „a depreciat prestigiul Statelor Unite cum n-a reușit nimeni să o facă”, dar „are pe mână mașinăria formidabilă a armatei Statelor Unite și o utilizează, crezând că face afaceri”.

Fostul șef al statului român spune că liderul SUA „a ratat obiectivele” operațiunii lansate în 28 februarie împotriva Iranului, „adică schimbarea regimului și stoparea credibilă a programului nuclear”.

„Este un om pe care mai bine nu îl asculți, pentru că are trei, patru, cinci intervenții pe zi, în care se contrazice de la o intervenție la alta”, a adăugat Băsescu.

„România trebuie să contribuie la o soluție comună a europenilor”

Traian Băsescu a avertizat că „Europa trebuie să se pregătească pentru ce e mai rău”, având în vedere consecințele economice pe care le provoacă războiul din Orientul Mijlociu.

„În primul rând, comerțul cu Asia trebuie văzut în ce măsură, favorizat și de încălzirea globală, se poate face pe ruta arctică, pentru că domnul Trump, în loc să se ocupe să țină navigația deschisă, se ocupă de orice altceva, numai de lucrurile fundamentale, nu. Spre exemplu, Statele Unite puteau să facă praf gruparea Houthi, să nu mai pună sub semnul întrebării (strâmtoarea, n.r.) Bab-el Mandeb”, a afirmat Băsescu.

El a spus că incertitudinea care planează asupra situației din strâmtoarea Bab-el Mandeb „a făcut ca deja linii mari de navigație să nu mai intre pe Marea Roșie, venind din Asia și mergând către Europa, ci pentru siguranța navelor și a echipajelor să ocolească Africa”.

„Ceea ce înseamnă peste 3.500 de mile marine în plus, ceea ce înseamnă peste 10 de zile de navigație în plus. Gândiți-vă că un gigant din acesta de navă consumă 80, 90, 100 de tone de combustibil pe zi”, a explicat fostul președinte.

În opinia sa, „și România trebuie să contribuie la o soluție comună a europenilor”.

„Este clar, Trump nu este un partener. Trump e un agent imobiliar, căruia i-a dat poporul american puterea de a decide și de a trimite armata americană să bombardeze”, a mai declarat Traian Băsescu.