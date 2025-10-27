De ce crede CTP că „Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat” dintre politicienii prezenți la Catedrală / Decizia care „ar fi întâmpinată cu căciuli aruncate în sus”

Cristian Tudor Popescu a comentat luni prezența președintelui Nicușor Dan la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale și consideră că actualul șef al statului „se deplasează din ce în ce mai mult spre partea aceasta ortodoxistă, spre legătura cu Biserica, spre apelul la tradițiile religioase”.

Gazetarul a spus, într-o intervenție la B1 Tv, că „dacă Patriarhul Daniel ar fi numit” acum premier de către președintele Nicușor Dan, „mai ales că s-a mai întâmplat asta în istoria noastră, ar fi întâmpinată o astfel de decizie cu căciuli aruncate în sus de foarte mulți”.

El consideră că „Nicușor Dan se deplasează, după ce a fost ales președinte, din ce în ce mai mult spre partea aceasta ortodoxistă, spre legătura cu Biserica, spre apelul la tradițiile religioase, lucru pe care nu l-a făcut niciun președinte dintre cei pe care i-a avut până acum România”.

„Să ne gândim, Iliescu a săltat și el niște colive, dar n-avea nicio legătură, era liber cugetător. Emil Constantinescu n-a avut decât contactul cu călugărul Vasile, dacă vă mai amintiți, și atât. Traian Băsescu, să fim serioși! Iar Iohannis, care, de altfel, a fost absent de aici, n-a avut treabă cu nimic (…), n-a avut treabă nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii, n-a avut treabă decât cu el însuși”, a adăugat CTP.

„A avut cel mai mult de câștigat”

Gazetarul crede că, deși „au venit mulți politicieni” la evenimentul de duminică de la Catedrala Națională, „Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat”.

„Domnul Nicușor Dan a câștigat cel mai mult, deși toți politicienii au ținut să se expună aici. A avut o imagine foarte bună, cu partenera sa și cei doi copii cât se poate de simpatici, și a reușit să închidă astfel, să creeze o imagine tradițională, o imagine… „Conservator” nu e un termen potrivit, că oamenii nu înțeleg ce e aia conservator. Om cu frica lui Dumnezeu și cu respectul pentru tradiții și familie. Și, în felul ăsta, domnul Nicușor Dan ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu, ceea ce este un obiectiv pentru un om politic cât se poate de luat în considerare. Un vot egal un vot, indiferent de unde îți vine”, a mai declarat CTP.