De ce crede CTP că și pentru PSD, și pentru AUR „e bine ca Georgescu să intre în pușcărie”: „Simion îl disprețuiește profund”

Cristian Tudor Popescu susține că „o convergență tacită între PSD și AUR” este ceea ce a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marți, în dosarul în care este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Tribunalul București îl pusese inițial sub control judiciar, însă decizia a fost întoarsă astăzi de Curtea de Apel.

CTP a comentat arestarea preventivă a lui Georgescu, marți seară, la B1 TV.

„Săptămâna trecută, cred, spuneam că soarta lui Călin Georgescu depinde de înțelegerea încă neperfectată între PSD și AUR. Atunci când se va realiza această înțelegere, domnul Călin Georgescu va putea fi scos și din adâncurile unui beci mai sinistru decât arestul «domnesc». Va putea fi scos, dacă există această înțelegere. Acum, ceea ce a adus la arestarea domnului Georgescu este o convergență tacită între PSD și AUR”, a declarat gazetarul.

„Pentru ambele formațiuni, este bine ca Georgescu să intre în pușcărie”

Cristian Tudor Popescu susține că arestarea lui Călin Georgescu avantajează atât PSD, cât și AUR.

„Pentru ambele formațiuni, este bine ca domnul Georgescu să intre în pușcărie. Domnul Georgescu, am spus de la început, nu este o creatură a PSD. De aceea, a și fost blocat atunci, în alegerile din 2024, de Curtea «pesedistă» Constituțională. Pe de altă parte, dorința nemărturisită, dar arzătoare a lui Simion și AUR este ca domnul Georgescu să intre în pușcărie pe un termen foarte lung, pentru că, în felul acesta, AUR îl va zeifica, va face tot felul de manifestații de protest, «Free CG», «Free Călin Georgescu», a continuat gazetarul.

CTP consideră că, astfel, votanții lui Călin Georgescu s-ar îndrepta spre AUR.

„În felul acesta, ar fi o combinație perfectă pentru AUR, îi ia voturile lui Georgescu, sau, mă rog, o parte considerabilă dintre ele, în același timp satisfăcându-și și sentimentul ascuns de dispreț față de Georgescu. Pentru că Simion îl disprețuiește profund pe Georgescu. Eu am niște informații în această direcție, nu le pot proba. Ce știu este că îl disprețuiește, dar vă pot da și informația că îl consideră oarecum nebun pe domnul Georgescu”, a mai declarat el.

Într-un comunicat după decizia Curții de Apel București, AUR a declarat că „rămâne alături de Călin Georgescu” și că „prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”.