Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu”, a declarat partidul condus de George Simion, marți seară, într-o primă reacție după decizia Curții de Apel București.

AUR a spus că decizia luată astăzi de CAB, care a întors hotărârea Tribunalului București și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, „nu schimbă poziția” partidului, și anume că „prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”.

„Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic”, au adăugat reprezentanții AUR.

„Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”

AUR a spus că poziția sa față de guvernul Siegfried Mureșan, al cărui vot de învestire este programat pentru miercuri, „rămâne neschimbată”.

„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune”, conform aceluiași comunicat.

Partidul lui George Simion a reiterat că rămâne „alături de Călin Georgescu”.

„Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, a conchis AUR.