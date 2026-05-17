De ce crede Kaja Kallas că Statelor Unite, Rusiei și Chinei „nu le place Uniunea Europeană”: „Trebuie să înțelegem”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că blocul comunitar european ar fi o „putere egală” cu SUA, Rusia și China dacă este unit, ceea ce face țările respective să nu își dorească acest lucru.

În declarațiile făcute duminică, la Conferința Lennart Meri de la Tallinn, ea a îndemnat statele Uniunii Europene să nu slăbească blocul comunitar încercând să obțină acorduri bilaterale cu Statele Unite, potrivit Politico.

„Nu le place Uniunea Europeană, acest lucru este foarte clar”, a afirmat Kaja Kallas. „Însă trebuie să înțelegem de ce nu le place UE; de ce Chinei nu îi pace UE; de ce Rusiei nu îi place. Este pentru că dacă rămânem uniți, dacă operăm împreună, atunci suntem puteri egale, suntem puternici”, a explicat șefa politicii externe a UE.

O strategie de tip dezbină și cucerește

Fosta prim-ministră a Estoniei a spus că este, „bineînțeles, mai ușor”, să interacționezi cu țări individuale, care sunt mult mai mici, decât cu un bloc care poate acționa ca putere egală. Kallas consideră că discursul de genul „relațiile mele cu tine sunt grozave, dar nu îmi pace Uniunea Europeană” face parte dintr-o strategie de tip dezbină și cucerește.

„Sunt foarte îngrijorată, pentru că uneori văd și eu țări care merg pe această cale”, a adăugat ea. „Divizarea chiar funcționează”, a avertizat Kaja Kallas.

Kallas a îndemnat statele membre să apere blocul comunitar și a spus despre SUA, Rusia și China că „vor să dezmembreze Uniunea Europeană” deoarece „suntem mult mai puternici atunci când suntem împreună”.