De ce crede un fost președinte al CCR că blocajul de pe scena politică este „comic”. „Constituția nu interzice acest lucru, dar este de bun simț”

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a sugerat că PSD și AUR nu ar fi trebuit să demită Guvernul Bolojan fără să propună o altă soluție de guvernare, cum consideră el că ar fi trebuit să se întâmple „într-o țară întreagă la cap”.

Marți, într-o intervenție la Digi24, Augustin Zegrean a amintit că, conform Articolului 110, alineatul 4, din Constituție, după ce a fost demis prin moțiunea PSD-AUR, cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan „îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Fostul președinte al CCR a fost întrebat ce se întâmplă cu cele șase ministere unde existau interimate încă de dinaintea căderii Guvernului prin moțiune, ca urmare a retragerii miniștrilor PSD.

„Aici se poate discuta, pentru că ei (cei de la PSD, n.r.) au plecat înainte de a pica Guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar să numească alți miniștri interimari în locul celor care au plecat mai devreme și o să fie câte un ministru la trei-patru ministere”, a explicat Augustin Zegrean.

Zegrean: „Au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina”

Întrebat dacă și acum se poate vorbi despre „un lucru comic”, fostul președinte al CCR a răspuns: „Evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă – la noi se întâmplă din astea”.

„Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, să nu se înțeleagă asta, dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune o moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare, și lista noului Guvern. Dacă trece moțiunea, guvernul acela pleacă și ceilalți iau locul”, a continuat Augustin Zegrean.

Pe de altă parte, el a menționat că o astfel de practică, de a demite Guvernul fără o alternativă de guvernare, nu este interzisă de Constituție.

„Constituția nu interzice acest lucru, dar este un lucru de bun simț, de logică politică, dai jos Guvernul pentru un anumit motiv, spui motivul și vii și spui ce vei face tu dacă pleacă el. Așa ar fi normal, dar cine îi oprește să facă așa? Nu îi oprește nimeni, dar chiar dacă ar scrie, vedeți că și ce scrie nu se respectă, darămite ce nu scrie?”, a mai declarat Augustin Zegrean.

Potrivit surselor HotNews, președintele Nicușor Dan a purtat noi discuții cu liderii coaliției destrămate, însă negocierile pentru desemnarea noului premier sunt înțepenite.