Ilie Bolojan, în scurt timp primele declarații după demisia miniștrilor PSD

Premierul este așteptat să facă declarații de presă la ora 15.30. Este prima ieșire publică a acestuia după ce cei șase miniștri ai PSD și vicepremierul Marian Neacșu au demisionat din guvern.

Ședința de guvern de astăzi, care a avut loc de la ora 11.00, s-a desfășurat fără miniștrii PSD. După ședința de guvern, miniștrii PSD au venit pe rând și și-au prezentat demisiile.

PSD a emis un comunicat de presă în care precizează că demisia miniștrilor PSD a oficilizat decizia partidului de a retrage sprijinul politic premierului Bolojan: „Premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României”.

PSD mai transmite că „este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat”.

Surse apropiate de Palatul Victoria susțin pentru HotNews că, odată primite demisiile din partea miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan nu va aștepta prea mult timp pentru a trimite președintelui Nicușor Dan demisiile acestora și, la pachet, propunerile de interimari. Este posibil ca acest lucru să se întâmple chiar astăzi.

Ilie Bolojan se așteaptă ca Nicușor Dan să nu tergiverseze numirea prin decret a miniștrilor interimari și să îndeplinească rapid procedura, conform surselor HotNews.