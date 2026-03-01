De ce digitalizarea nu mai e opțională pentru micile afaceri. Antreprenoarea IT Roxana Epure: „Adaptează-te sau rămâi în urmă!”

Digitalizarea nu mai este doar „nice to have” pentru antreprenorii români, ci o condiție de funcționare și un avantaj major în competiția din piață. Asta spune Roxana Epure, CEO-ul NextUp, care a discutat în cadrul podcastului „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe despre obligațiile legale, oportunitățile aduse de automatizări și modul în care micii antreprenori pot folosi tehnologia ca să câștige timp și control în business.

Citește mai departe pe StartupCafe…