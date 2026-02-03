De ce dorm adolescenții atât de mult în weekend și de ce n-ar trebui să ne mai certăm pe tema asta

Să fii părinte de adolescent presupune tot felul de frustrări. Unele mai mărunte, altele care apasă pe toate butoanele tale sensibile. Una dintre ele: diminețile de weekend în care tu ești deja la a doua cafea, iar copilul doarme dus. E târziu, e soare afară, e ziua lui liberă – și nu se mișcă din pat. Primul impuls e să-ți verși frustrarea pe el: „Nu se mai poate! Asta e lene, nepăsare, lipsă de disciplină!”. Și frustrarea e cu atât mai mare cu cât știi prea bine că te lupți seară de seară cu el să stingă lumina și să se culce. Totuși, specialiștii spun că porțiile mari de somn din weekend nu sunt un moft, ci o necesitate.

Ce ne arată studiile

Un studiu publicat în Journal of Affective Disorders a analizat relația dintre somn și starea emoțională a tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani. Rezultatul? Adolescenții și tinerii care reușesc să recupereze în weekend somnul pierdut în timpul săptămânii au risc de depresie cu 41% mai mic. Aceste studii demonstrează legătura strânsă dintre somn și starea mentală a tinerilor.

„Dacă înțelegem mai bine relația dintre somn și sănătatea mintală, putem folosi somnul de calitate ca parte dintr-o abordare mai amplă de prevenire și tratament al depresiei la adolescenți”, explică miza datelor obținute prof. dr. Jason Carbone, unul dintre autorii studiului. Altfel spus, somnul nu e un detaliu secundar în viața adolescenților, ci un element central al stării lor de bine.

De ce adolescenții sunt atât de obosiți

Problema de fond este faptul că majoritatea adolescenților suferă de privare cronică de somn. „Privarea de somn este veriga lipsă din criza de sănătate mintală a adolescenților”, spune Heather Turgeon, psihoterapeut și specialist în somn, citat de jurnaliștii de la Parents.com.

Iar datele oficiale confirmă asta. Potrivit rapoartelor CDC, în SUA, între 71% și 84% dintre liceeni dorm insuficient. Majoritatea adolescenților au nevoie de aproximativ nouă ore de somn pe noapte, dar în realitate dorm cel mult șase sau șapte.

Asta înseamnă că, până vineri, acumulează o restanță de peste zece ore la capitolul somn. Nu e atât de greu de înțeles de ce tinerii pierd așa de multe ore de somn: se trezesc foarte devreme pentru școală, au teme, meditații, activități extrașcolare, viață socială, timp petrecut la ecrane, presiune academică.

