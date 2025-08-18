De ce este îndemnat Zelenski, înainte de întâlnirea crucială cu Trump, să ia exemplu de la Vladimir Putin

Volodimir Zelenski va intra luni în Biroul Oval pentru una dintre cele mai importante întâlniri: o șansă de a reseta relațiile cu Donald Trump, de a asigura un sfârșit al războiului cât mai corect pentru țara sa și de a obține garanții din partea SUA pentru securitatea Ucrainei. Nu va fi simplu, iar unele voci îl îndeamnă să nu fie emoțional, ba chiar să se inspire din pragmatismul rece de care adversarul său a dat dovadă în Alaska, scrie Financial Times.

Diseară, la Washington, liderul ucrainean va fi nevoit să evite repetarea dezastrului care a avut loc la ultima sa vizită la Casa Albă, în februarie, când Donald Trump și vicepreședintele său, JD Vance, l-au certat, l-au atacat în fața întregii lumi, acuzându-l că e gata să provoace „al treilea război mondial”, și l-au dat afară.

De atunci, relația s-a îmbunătățit puțin, deși este puțin probabil ca Volodimir Zelenski să beneficieze de bunăvoința și aplauzele de care s-a bucurat Vladimir Putin când a ajuns vineri în Alaska.

Vestea bună pentru Zelenski este că va fi însoțit de aliați – cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și alții câțiva se vor alătura discuțiilor.

Ei vor încerca probabil să susțină poziția lui Zelenski, să insiste pentru încheierea unui armistițiu, pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina și pentru integritatea teritorială a țării, deși acest lucru este mai complicat.

Garanții și teritorii

Duminică, Steve Witkoff, emisarul special al SUA, a declarat că Putin a acceptat în Alaska să permită Washingtonului și aliaților săi să ofere Ucrainei garanții de securitate similare cu angajamentul de apărare colectivă al NATO.

„Am reușit să obținem următoarea concesie: ca Statele Unite să poată oferi o protecție similară cu cea prevăzută la articolul 5, care este unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să adere la NATO”, a declarat Witkoff pentru CNN.

Zelenski a salutat sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate, dar a spus că acestea trebuie să fie „foarte practice, să se aplice pe uscat, în aer și pe mare și trebuie să fie furnizate cu participarea Europei”.

Problema teritoriului va fi și mai spinoasă.

În Alaska, Putin a cerut Ucrainei să-și retragă forțele din restul regiunilor estice Donețk și Luhansk în schimbul acordului Rusiei de a îngheța linia frontului.

Dar Zelenski a fost clar în privința limitei sale: nu va ceda lui Putin teritoriul care se află încă sub controlul Ucrainei.

Un „compromis acceptabil”

La fel de important ca detaliile de fond va fi tonul întâlnirii de luni dintre liderii SUA și Ucraina, a căror istorie turbulentă datează din 2019, când cererea lui Trump ca Kievul să investigheze familia Biden a dus în cele din urmă la punerea lui sub acuzare de către Congresul SUA.

Un înalt oficial ucrainean apropiat președintelui a declarat că obiectivul lui Zelenski în cadrul întâlnirii va fi stabilirea unui „proces productiv de rezolvare a păcii, fără ca Ucraina să fie presată să execute măsuri imposibile, cum ar fi retragerea forțelor” din Donețk și Luhansk, scrie Financial Times.

Pentru aceasta, președintele ucrainean este gata să facă un „compromis acceptabil” de-a lungul actualei linii de front, pe care ucrainenii l-ar putea accepta, a spus oficialul.

Kostiantin Ielisieiev, consilier de politica externă al fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko, a spus că Zelenski trebuie să „evite emoțiile” și chiar să ia exemplu de la „pragmatismul rece” al lui Putin, jucând în tonul intereselor și obiectivelor (președintelui SUA).

William Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina, a declarat că Zelenski ar face bine să-i spună „calm, dar direct” lui Trump că Ucraina „va continua să se apere de agresiunea rusă”.

„Mulțumiți-i președintelui Trump pentru că a susținut o garanție puternică de securitate pentru Ucraina, ca parte a coaliției celor dispuși să acționeze. Exprimați speranța că sprijinul puternic al SUA va continua, dar clarificați faptul că Ucraina va continua să se apere. Nu are altă opțiune”, a spus el.

Scenarii posibile

Mai mulți oficiali actuali și foști din SUA și Ucraina sunt mai pesimiști cu privire la întâlnirea de luni, temându-se că Zelenski ar putea avea dificultăți în a schimba dinamica în favoarea Kievului.

Ivanna Klimpuș-Țințaje, deputată din opoziție în Ucraina, nu crede că termenii discutați ar putea „conduce efectiv la o pace durabilă și sustenabilă, ca să nu mai vorbim de o pace justă”.

Iulia Klimenko, o altă parlamentară din opoziție, spune că se teme de furia lui Trump dacă Zelenski va fi prea rigid sau va riposta prea puternic.

Pentru a-l împiedica pe președintele SUA să vândă Ucraina, oficialii au spus că Zelenski ar trebui să apeleze la ambițiile de pace ale lui Trump.

El ar putea, de asemenea, să argumenteze că, fără garanțiile de securitate ale SUA – și fără a păstra pozițiile fortificate ucrainene rămase în Donețk și Luhansk – Putin ar putea invada din nou, punând în pericol acordul minier dintre SUA și Ucraina semnat în aprilie.

O mare parte din mineralele critice ale Ucrainei se află sub solul bogat al acestor regiuni estice.

Cel mai bun rezultat, a spus Ielisieiev, ar putea fi o „decizie rapidă” din partea lui Trump „de a crește presiunea asupra lui Putin și a aliaților săi prin sancțiuni severe”.

„Impunerea păcii lui Putin este scenariul cel mai bun. Cel mai rău scenariu este un ultimatum din partea lui Trump către Zelenski și liderii europeni să semneze acordurile din Alaska (cu Putin) sau să continue lupta fără sprijinul SUA”, a spus acesta.