De ce este traficul aproape paralizat pe Valea Oltului, acum. Cozi kilometrice pe DN7

Traficul rutier se desfășoară, marți, în continuare cu greutate pe DN 7 Valea Oltului, în contextul accidentului mortal în care o stâncă s-a desprins și a căzut pe un autoturism.

Conform imaginilor suprinse de HotNews, se circulă în prezent pe un singur sens, foarte greu, pe anumite tronsoane de drum, iar cozile de mașini se întind pe zeci de kilometri. Traficul se desfășoară alternativ, mașinile de pe o bandă circulând aproximativ 10 minute, iar apoi autovehiculele de pe cealaltă bandă, tot 10 minute.

Trafic pe Valea Oltului. Sursa: Mircea Barbu / HotNews

Imaginile HotNews mai arată și că echipele de intervenție se asigură că mai multe porțiuni ale tronsoanelor de drum sunt puse în siguranță, fiind îndepărtate roci și bolovani de pe versanți pentru prevenirea unor noi potențiale desprinderi.

Trafic pe Valea Oltului. Sursa: Mircea Barbu / HotNews

Un grav accident a avut loc în cursul dimineții pe DN 7, pe tronsonul dintre localitățile sibiene Boița și Lazaret, unde un bolovan desprins de pe versant a căzut direct peste un autoturism, în care se aflau două persoane.

Una dintre acestea – un bărbat în vârstă de 71 de ani, pasager în autoturism – a fost găsit în stare de inconștiență. În pofida manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, acesta a fost declarat decedat. Șoferița, o femeie de 36 de ani din municipiul Sibiu, nu a fost rănită. Traficul în zonă a fost blocat total, pe ambele sensuri, aproximativ o oră și jumătate.

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje, inclusiv un elicopter SMURD.

Echipajele de salvare intervin pe Valea Oltului. Sursa FOTO: ISU Sibiu

Ulterior, Centrul INFOTRAFIC a anunțat că traficul pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea a fost reluat, alternativ, în zona localității Lazaret din județul Sibiu.

Ce spune INFOTRAFIC despre traficul de pe Valea Oltului

Contactați de HotNews și întrebați despre circulația aglomerată de pe Valea Oltului, reprezentanții Centrului INFOTRAFIC spun că valorile de trafic sunt mari în primul rând din cauza transoanelor pe care se desfășoară lucrări de mai multe luni de zile.

„Nu este o problemă la Lazaret, este mai jos, în județul Vâlcea, unde sunt în continuare lucrări pe Drmul Național 7. Sunt multe tronsoane unde se lucrează: la Călinești, la Câineni, mai sus de Călimănești, sunt lucrările efectuate tot pentru montarea plaselor (de siguranță, n.r.), e oprită circulația autovehiculelor cu masa (mai mare) de 7,5 tone”, au spus reprezentanții Centrului INFOTRAFIC, pentru HotNews.

„Sunt de aproape jumătate de an lucrările și continuă”, iar în acele zone se circulă în continuare alternativ, pe un singur sens, în prezent, au precizat reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

„Asta e problema, sunt valori ridicate de trafic pentru că este și vacanță și oricum au crescut și valorile de trafic față de perioada anterioară vacanței. Dar alte evenimente rutiere sau în zona în care s-a produs dimineață accidentul (Lazaret, n.r.) – nu, nu sunt probleme”, au menționat aceștia.

Săptămâna trecută, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că măsurile instituite pe DN 7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților vor fi prelungite până la data de 31 iulie 2026.

Decizia a fost luată în baza unui aviz emis de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră și vizează continuarea lucrărilor de rânguire, îndepărtare a blocurilor de rocă instabile și montare a plaselor de protecție, intervenții considerate esențiale pentru siguranța participanților la trafic, conform presei locale.

Restricțiile se aplică încă de pe 16 iulie și vor fi valabile până la finalul lunii pe mai multe sectoare ale DN 7:

km 198+200 – km 207+000;

km 216+000 – km 219+000;

km 224+000 – km 227+300;

km 228+000 – km 233+200.

Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre și bolovani pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din țară.

Zona accidentului mortal de pe DN 7 nu prezenta risc de căderi de pietre, afirmă drumarii

Tronsonul de pe DN 7 Valea Oltului din zona localității Lazaret, unde s-a produs accidentul de dimineață, nu a prezentat până acum risc de căderi de pietre, au transmis, ulterior în cursul zilei de marți, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

„Acest tronson nu a prezentat până acum risc de căderi de pietre de pe versanți, fiind o zonă dens împădurită, și până azi-dimineață (marți n.r.) nu am mai înregistrat astfel de incidente pe acest sector”, a precizat DRDP Brașov, potrivit Agerpres.

Conform drumarilor din Brașov, situația ar fi fost confirmată și de un audit de siguranță rutieră întocmit, în cursul anului trecut, de specialiști independenți din cadrul Autorității Rutiere Române (ARR), care nu ar fi identificat riscuri de căderi de pietre în această zonă.

Reprezentanții DRDP Brașov menționează că pădurea de la marginea drumului face parte din fondul forestier și nu este administrată de CNAIR, iar o eventuală montare a plaselor de protecție ar necesita defrișarea versantului.

Compania de drumuri a efectuat în ultimii ani lucrări de securizare și curățare a versanților periculoși din zona Lazaret, pe porțiunile de stâncă neacoperite de vegetație, pe o suprafață totală de peste 4.500 de metri pătrați. De asemenea, mai multe sectoare sunt semnalizate cu indicatoare de avertizare privind riscul căderilor de pietre.

DRDP Brașov a anunțat că va colabora cu organele de anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și că, după apariția rezultatelor investigației, vor fi luate eventuale măsuri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și dispunerea măsurilor legale.