De ce femeile active și care fac sport ajung totuși la liposucție

În ultimii ani, un paradox apare tot mai des în cabinetele de chirurgie plastică: femei care fac sport constant, au un stil de viață echilibrat și o greutate stabilă ajung să ia în calcul liposucția. Nu pentru că nu ar fi disciplinate, ci tocmai pentru că au ajuns la limitele biologice ale propriului corp.



„Majoritatea pacientelor care ajung astăzi la consultație nu caută să slăbească. Au făcut deja asta”, explică Dr. Monica Tărăcilă – chirurg plastician, specialist în remodelare corporală avansată. În practica sa, sunt frecvent femei active, care se antrenează regulat și mănâncă echilibrat, dar care observă că anumite zone nu se mai modifică, indiferent de efort.

Hormonii și genetica bat voința

Coapsele, abdomenul inferior sau flancurile sunt printre cele mai frecvente exemple. Chiar și în cazul unui corp vizibil tonifiat, aceste zone pot rămâne disproporționate. Explicația nu ține de lipsa de voință, ci de factori hormonali și genetici care influențează modul în care grăsimea este distribuită și mobilizată. Pentru multe paciente, frustrarea apare exact în momentul în care „fac tot ce trebuie”, dar rezultatul nu mai vine.



Sarcina, alăptarea, variațiile hormonale sau slăbirile rapide pot modifica structura țesuturilor, iar pielea nu reușește întotdeauna să se adapteze complet. În aceste situații, sportul rămâne esențial pentru sănătate, dar nu mai poate corecta singur forma.



Un alt profil tot mai prezent este cel al femeilor care au slăbit semnificativ înainte de a ajunge la un chirurg. Unele au trecut prin chirurgie bariatrică, altele au slăbit rapid cu ajutorul terapiilor moderne pentru controlul greutății, precum Ozempic sau Mounjaro, iar altele prin sport intens. După o astfel de transformare, problema nu mai este neapărat grăsimea, ci laxitatea pielii și pierderea conturului.



„După slăbiri rapide sau masive, excesul de piele devine elementul deranjant. Chiar și la paciente tinere și active, elasticitatea nu este întotdeauna suficientă pentru a reveni la forma inițială”, explică Dr. Monica Tărăcilă. În aceste cazuri, remodelarea corporală nu mai înseamnă doar îndepărtarea grăsimii, ci gestionarea excesului de piele in modul cel mai conservator, evitand pe cat posibil cicatricile.

Remodelare corporală avansată și lipo HD

Această schimbare de paradigmă este strâns legată de evoluția tehnologică. Liposucția modernă nu mai este o procedură brută, ci una de precizie. Tehnologii precum VASER permit tratarea selectivă a grăsimii, cu protejarea structurilor din jur, ceea ce face posibilă o sculptare mult mai fină a conturului. Sisteme precum MicroAire oferă control asupra uniformității și tranzițiilor dintre zone, esențiale pentru un rezultat natural.



Pentru Dr. Monica Tărăcilă, accentul nu este pus pe cât se extrage, ci pe cum arată corpul după. „Remodelarea corporală este despre formă și proporții, nu despre cantitate. Un rezultat reușit este unul care arată natural, echilibrat și proportionat cu restul corpului”, explică medicul, cunoscută pentru abordarea sa orientată spre remodelare corporală avansată și lipo HD.



În multe situații, mai ales după slăbiri importante, problema majoră rămâne pielea. Simplul fapt că grăsimea este îndepărtată nu garantează un contur ferm. De aceea, tehnologiile de tip Renuvion (J-Plasma), care permit contractarea țesuturilor subdermice, au devenit o componentă importantă în remodelarea corporală modernă. „Astăzi, componenta de skin tightening este aproape nelipsită în interventia de body contouring, mai ales după slăbiri sau sarcină”, explică Dr. Monica Tărăcilă.



Un alt element care completează tot mai des această abordare este lipofillingul – transferul de grăsime proprie pentru refacerea volumelor pierdute. La multe paciente, mai ales după slăbiri importante, problema nu este doar excesul de grăsime într-o zonă, ci și golirea altora. Corpul nu pierde volum uniform, iar acest lucru devine vizibil atât la nivelul zonelor corpului, cât și la nivelul feței.



„În practica actuală, liposucția nu mai este privită izolat. În anumite cazuri, grăsimea extrasă poate fi folosită pentru a reda proporțiile acolo unde acestea s-au pierdut”, explică medicul.



La nivel corporal, foarte frecvent se practica lipofillingul fesier, cunoscut sub denumirea de BBL, atunci când există indicație medicală și anatomică. Scopul nu este creșterea exagerată de volum, ci îmbunătățirea formei și a tranzițiilor, pentru un aspect armonios. Alte zone pot fi umerii sau deltoizii, în special la paciente foarte slabe sau sportive, unde se dorește o continuitate mai armonioasă între brațe și trunchi.La nivelul sânilor, lipofillingul este utilizat în special pentru creșteri moderate de volum, corecții de asimetrii sau pentru a îmbunătăți aspectul sânilor după slăbiri importante sau sarcină. „Transferul de grăsime la nivelul sânilor nu urmărește măriri spectaculoase, ci ajustări subtile, care păstrează aspectul natural și proporțional cu restul corpului”, explică Dr. Monica Tărăcilă. Pentru multe femei, această abordare este percepută ca o alternativă atunci când nu își doresc implanturi sau când obiectivul este doar rafinarea formei.

Lipofillingul facial

Slăbirile rapide, fie ele obținute prin dietă, sport intens sau terapii moderne precum Ozempic sau Mounjaro, pot avea un impact vizibil și asupra feței. Obrajii, tâmplele sau zona perioculara pot părea „golite”, iar trăsăturile își pierd suportul. În aceste cazuri, lipofillingul facial poate fi utilizat pentru a reface volumele pierdute și pentru a reda un aspect odihnit, fără a schimba expresivitatea feței. Este o abordare diferită față de fillerele sintetice, pentru că folosește țesut propriu și urmărește integrarea naturală în structura feței, fara complicatiile care pot aparea in cazul folosirii filerelor de sinteza, in special in jurul ochilor.



În toate aceste situații, lipofillingul nu este un scop în sine și nu este indicat tuturor pacientelor. Este o procedură de finețe, care completează remodelarea corporală atunci când obiectivul este echilibrul formelor și nu accentuarea artificială a volumelor. Selecția atentă a cazurilor și dozarea corectă a volumului sunt esențiale pentru un rezultat natural și durabil.



Un alt aspect important, adesea insuficient explicat, este cel legat de anestezie. Nu toate procedurile de liposucție necesită anestezie generală. În cazul intervențiilor localizate sau de durată medie, de aproximativ două–trei ore, la pacienți atent selecționați, procedura poate fi realizată cu sedare profundă asociată cu anestezie locală tumescentă. Pentru zone mici, precum gâtul, gușa sau anumite zone ale brațelor, intervenția se poate face chiar doar cu anestezie locală. Alegerea tipului de anestezie se face individual, în funcție de zonele tratate, amploarea procedurii și starea generală a pacientei.



În acest context, liposucția nu este o metodă de slăbit, ci o procedură de ajustare a proporțiilor. În intervențiile extinse, care vizează mai multe zone, cantitatea de grăsime extrasă poate fi semnificativă, însă aceasta nu este un obiectiv în sine. „Există cazuri în care se extrag patru până la șase kilograme de grăsime, uneori chiar mai mult. Dar cifra nu definește succesul intervenției. Conturul final este cel care contează”, subliniază Dr. Monica Tărăcilă.



Unii pacienți observă și o scădere suplimentară în greutate în primele săptămâni după intervenție, fără modificări majore ale stilului de viață. Acest fenomen nu este garantat și nu apare la toți pacienții. Atunci când apare, este explicat printr-un cumul de factori, de la reducerea inflamației postoperatorii până la adaptări metabolice și modificări temporare ale apetitului.



Durerea este un alt aspect care generează frecvent temeri. În realitate, experiența este mai puțin dramatică decât se crede. Majoritatea pacientelor descriu disconfortul ca pe o febră musculară accentuată. Ca reper orientativ, acesta este evaluat frecvent la 3–4 pe o scară de la 1 la 10, semnificativ mai redus decât în cazul unor intervenții precum implantul mamar, unde durerea poate ajunge la 8–9 în primele zile.



Recuperarea nu mai presupune repaus prelungit la pat. Mobilizarea este încurajată precoce, iar activitățile ușoare pot fi reluate relativ rapid. Rezultatul final nu este imediat și se definitivează progresiv, pe măsură ce edemul scade și țesuturile revin la consistenta normala.



Pentru multe femei active, decizia de a apela la remodelare corporală nu este una superficială, ci o continuare firească a unui stil de viață sănătos. Liposucția modernă, realizată cu tehnologie de vârf, cu opțiuni de anestezie adaptate fiecărui caz și cu accent pe forme și proporții naturale, nu promite transformări artificiale, dar poate corecta acele disproporții pe care sportul și dieta nu le mai pot schimba.

Monica Tărăcilă, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, la clinica NOA Kiseleff

Despre Dr. Monica Tărăcilă

Dr. Monica Tărăcilă este chirurg plastician, cu expertiză în remodelare corporală avansată pentru femei și bărbați. Practica sa se concentrează pe tehnici moderne de body contouring, adaptate particularităților anatomice și biologice ale fiecărui pacient, cu accent pe rezultate naturale, echilibru estetic și recuperare corect ghidată. Este cofondator al clinicii NOA Kiseleff, centru de referință în România pentru remodelare corporală avansată.

Articol susținut de NOA Kiseleff