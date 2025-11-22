De ce hotelurile-capsulă se răspândesc în marile orașe ale lumii. Un concept apărut în Japonia pentru cazarea funcționarilor epuizați de muncă

Ceea ce a început ca un loc minimalist de dormit pentru salariații din Japonia s-a transformat într-o tendință de ospitalitate urbană, Londra aflându-se în frunte. Deși pare un oximoron, cel mai mare hotel-capsulă din lume, Zedwell, s-a deschis în Piccadilly Circus, cu 1.000 de capsule de dormit, izolate fonic și fără ferestre, cu prețuri de la 30 de lire pe noapte, scrie National Georgraphic.

În anii următori se vor deschide și alte hoteluri în Londra, cu spațiu redus și prețuri scăzute. Atractivitatea acestui gen de hoteluri s-a dovedit suprinzător de mare, mai puțin pentru claustrofobi.

O strictă definiție a hotelului-capsulă, presupune un loc în toate facilitățile sunt la comun, cu excepția unei capsule puțin mai mare decât salteaua de o singură persoană care se află înăuntrul ei. Capsulele sunt suprapuse și se pot încuia atât din interior, cât și din exterior. Ocupantul unei asemenea capsule mai are acces la o priză pentru încărcarea telefonului, acces la wi-fi și capacitatea de a controla lumina și ventilația. Unele au și tușe mai „elitiste”, saltele Hypnos, cearșafuri din bumbac egiptean sau lumină ambientală încorporată.

Moda a început odată cu Capsule Inn din Osaka, Japonia, care s-a deschis în 1979 și care avea drept clienți angajații de birou care veneau să se odihnească fie după programul prelungit de muncă, fie după excesele de după program. Conceptul s-a răspândit repede în metropolele japoneze și apoi în Asia. Însă în ultimul deceniu, moda a ajuns și în Australia și Europa.

Schimbarea mentalității turiștilor

Segmentul de clientelă vizat este cel al tinerilor între 18 și 35 de ani, mai atenți la costuri, dar care vor să se afle în apropierea zonelor de distracție, fără însă să fie deranjați să stea în spații mici. Însă apar schimbări și în această privință. „Segmentul nostru de piață este mai degrabă înre 25 și 40 de ani”, spune Andrew Landsburgh, fondatorul CoDe Concepts, care urmează să deschidă un hotel-capsulă de 568 de locuri în Londra, în anul 2027.

Nivelul de confort este mai ridicat decât ar indica prețurile, iar restaurantele și barurile din incinta lor sunt aglomerate. Siguranța este prioritară, cu zone distincte pentru fiecare sex și dușuri separate, fiecare cu zona lor pentru schimbatul hainelor. Cazarea este posibilă non-stop.

„Hotelurile-capsulă au capacitatea de a folosi clădiri pe care alte lanțuri hoteliere nu pot. Foste săli de sport, subsoluri, hale… Asta înseamnă că clienții pot să se cazeze chiar în inima orașului”, crede Sem Schuurkes, cofondatorul CityHub, companie olandeză care are deja patru hoteluri în Europa și va mai deschide alte două în Londra.

Nou deschisul Zedwell se folosește de faptul că mulți cred că în Londra prețurile de cazare sunt prea mari de prea multă vreme. „Democratizăm accesul într-unul din cele mai încântătoare orașe ale lumii”, susține Halima Aziz, de la Criterion Hospitality, compania care deține Zedwell. Aziz crede că în următorii 5-10 ani toate marile orașe europene vor avea un hotel-capsulă.

Moda se folosește și de schimbările care au survenit după pandemie, cu o pondere în creștere a celor care călătoresc singuri. De asemenea, mentalitatea celor care merg într-un city break s-a schimbat: contează mai puțin unde stai, cât ceea ce faci. „E o chestiune de alocare a bugetului. Oamenii vor să-și cheltuie banii pe cea mai bună experiență, nu pe un hotel în care stai doar cât dormi”, crede Sem Schuurkes.