De ce inelul cu sigiliul Papei Francisc este distrus după moartea sa

„Inelul Pescarului”, unul dintre cele mai ușor de recunoscut simboluri papale, are o istorie care datează cel puțin din secolul al XIII-lea. Numit după Sfântul Petru, care a fost pescar și, conform tradiției catolice, primul papă, inelul a fost purtat de Papa Francisc la evenimente ceremoniale de-a lungul celor 12 ani de pontificat. Nenumărați credincioși devotați l-au sărutat. A stârnit chiar și controverse legate de igienă, relatează CNN.

Conform tradiției, inelul-sigiliu al Papei Francisc, care a murit luni, în a doua zi de Paște, va fi distrus sau cel puțin deteriorat în interiorul Vaticanului. Acesta este un ritual cu origini practice, întrucât inelul servea drept sigiliu oficial pentru documente papale.

„Inelul Pescarului” și un pandantiv numit „bulla” erau folosite tradițional ca sigilii oficiale pentru scrisori și documentele papale. Fiecare papă nou primea unele noi, iar pentru a preveni falsificarea de scrisori sau decrete după moartea sa, ambele erau sparte cu un ciocan la moartea acestuia. Din 1521 până în 2013, exact asta s-a întâmplat.

„Este echivalentul retragerii datelor de autentificare de la un cont de social media. Despre asta e vorba: să împiedice impostorii să folosească sigilii false pe documente”, a spus Christopher Lamb, corespondentul CNN la Vatican.

The Fisherman’s Ring is presented to the pope at his papal inauguration.



Formerly used as a seal, each newly elected pope receives a personalized signet ring as a symbol of his episcopal authority. 🧵⬇️ pic.twitter.com/hwyjss2sC1