De ce Iranul nu a câștigat încă războiul din Golf. Strâmtoarea Ormuz, o pârghie pe care începe să o piardă

Controlul asupra traficului din Strâmtoarea Ormuz și păstrarea capacității de a ataca cu rachete țările din Golf i-au făcut pe mulți să creadă că Iranul este pe cale să câștige războiul declanșat împotriva sa de către Statele Unite și Israel. Însă situația este pe cale să ia o turnură nefavorabilă pentru regimul de la Teheran, se spune într-o analiză publicată pe CNN.com de către Brett McGurk.

Conflictul din Golf s-a desfășurat până acum în patru faze. Prima a început pe 28 februarie și a ținut șase săptămâni, cu operațiuni militare intense. A doua fază a început cu armistițiul din 7 aprilie și a continuat pe durata negocierilor ce au dus la memorandumul de înțelegere semnat de președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian, pe 17 iunie.

Al treilea stadiu a început câteva săptămâni mai târziu când Iranul a început să atace din nou navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la reluarea ostilităților militare. În acel moment au apărut voci care au cerut ca SUA să cedeze Iranului controlul strâmtorii întrucât păreau lipsite de alte opțiuni.

Cum s-a schimbat războiul în ultima lună

Însă de la mijlocul lunii iulie, SUA au impus din nou blocada asupra porturilor iraniene și sancțiunile pentru comerțul cu petrol provenit din Iran. În paralel, armata americană și-a intensificat eforturile de securizare a rutelor maritime din regiune.

Rezultatul a fost că blocada împotriva Iranului s-a dovedit eficientă, iar tranzitul de petrol prin Ormuz a ajuns la circa două treimi din nivelul de dinaintea războiului, ceea ce a stabilizat prețurile, iar înseamnă că Teheranul este pe cale să piardă cel mai important mijloc de presiune, anume controlul asupra strâmtorii.

Deja slăbit de anii de sancțiuni și gestionare defectuoasă a economiei, Iranul este mai fragilizat după cele șase luni de război. Potrivit FMI, economia Iranului s-ar putea contracta cu mai bine de 5% în acest an, cu o inflație ce se apropie de 70%. Prețurile pentru bunuri de bază au crescut spectaculos, iar un oficial din Ministerul Muncii a estimat recent că peste 1.000.000 de locuri de muncă au dispărut doar în primele trei luni de război.

Blocada riscă să lase regimul din Iran fără resurse

Uciderea celor mai mulți dintre liderii Iranului din primul stadiu al războiului a dus la consolidarea puterii Gărzilor Revoluționare și noi acțiuni de reprimare împotriva celor se opuneau regimului încă dinaintea începerii războiului.

Însă Gărzile au nevoie de resurse pentru a guverna prin forță, iar embargoul militar este ceva cu care nu s-au confruntat până acum. Este pentru prima dată când navele Iranului nu mai pot ieși din Strâmtoarea Ormuz.

Ieșirea din această situație ar fi să înceteze amenințările la adresa navelor din strâmtoare și să abandoneze ce a mai rămas din programul de îmbogățire al materialului nuclear pe care-l deține. Însă din punctul de vedere al Gărzilor, asta ar arăta slăbiciune și le-ar amenința guvernarea.

Până acum, strategia Teheranului a fost clară: să perturbe comerțul prin Ormuz, ceea ce va crește prețul energiei la nivel global, punând astfel o presiune pe Trump pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului în SUA. În plus, au fost atacate obiective de infrastructură petrolieră a statelor din Golf încercând să le îndepărteze de SUA.

Obiective mai clare ale SUA

Succesul acestei strategii a fost unul limitat. Statele din Golf nu sunt încântate de război, dar majoritatea nu vor să cedeze pretențiilor Iranului privind tranzitul navelor prin Ormuz, mai ales că încercările Iranului de a închide complet strâmtoarea eșuează.

Blocarea strâmtorii nu l-a făcut pe Trump să cedeze, rămâne de văzut în ce circumstanțe ar putea Iranul să cedeze. Este posibil ca jocul să dureze dincolo de încheierea mandatului lui Trump, în condițiile în care ostilitatea dintre Iran și SUA datează de aproape cinci decenii.

Primele stadii ale războiului au fost marcate de obiective vag definite ale SUA, însă „actul IV” pare diferit. Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper a definit un obiectiv clar în cursul acestei săptămâni: să impună blocada asupra Iranului și să ușureze navigația navelor comerciale în zonă.

„Acest status quo – poate pentru prima dată de la începerea Iranului – favorizează acum Washingtonul, nu Teheranul”, se spune în încheierea analizei CNN.