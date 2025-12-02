De ce magazinele Lidl nu sunt deschise duminica în Belgia

Lanțul german de supermarketuri cu discount Lidl este un magazin preferat în Belgia pentru cumpărături alimentare la prețuri accesibile. Cu toate acestea, se numără printre puținele lanțuri de supermarketuri care nu se deschid duminica. Motivul? Costurile, scrie site-ul belgian Brussels Time.

În Belgia, dacă un lanț integrat, cum ar fi Lidl, dorește să deschidă duminica, trebuie să plătească angajaților săi un bonus de 200%, în timp ce supermarketurile administrate de antreprenori independenți au contract cu lanțurile de supermarketuri, cunoscut sub numele de franciză.

Astăzi, acest lucru permite lanțurilor Carrefour, Albert Heijn și Delhaize (care deține Mega Image în România, n.red.) să plătească salarii și prime mai mici, facilitând în același timp angajarea studenților și a lucrătorilor flexibili. Franciza le permite să nu fie obligate de reglementări sau protecții ale muncii aplicate lanțurilor de supermarketuri.

De exemplu, majoritatea magazinelor Delhaize, Carrefour, Intermarché, Spar, Jumbo și Albert Heijn pot fi deschise acum duminica.

Lidl și Aldi acuză concurența neloială

Lidl s-a plâns la guvernul belgian, solicitându-i să intervină. „Există o concurență neloială”, a declarat directorul general al Lidl, Marjolein Frederickx, într-un interviu acordat publicației De Tijd.

„Trebuie să putem concura de la egal la egal. Nu este cazul astăzi”, a declarat un reprezentant al unui alt lanț de supermarketuri discount, Aldi, care a tras și el un semnal de alarmă.

Ambele lanțuri de supermarketuri speră la o reformă a organismelor consultative în care angajatorii și angajații, pe sectoare, încheie acorduri privind salariile și condițiile de angajare. Discuțiile anterioare dintre sindicate și lanțuri au fost suspendate în întregime din cauza unor conflicte de interese.

În România, magazinele Lidl sunt deschise și duminica, dar au un program ceva mai scurt decât în restul săptămânii, se închid la ora 20.00 în loc de 22.00.