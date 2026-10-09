De ce menopauza schimbă creierul femeilor, nu doar ovarele. Cercetătoarea Lisa Mosconi vine la București cu rezultatele unor studii care schimbă modul în care înțelegem menopauza

Femeile sunt de două ori mai expuse la un diagnostic precum anxietate sau depresie, comparativ cu bărbații. Riscă de două ori mai mult să dezvolte boala Alzheimer, sunt de trei ori mai predispuse la bolile autoimune și de patru ori la a avea dureri de cap și migrene. Totodată, femeile au un risc mai mare de a dezvolta tumori cerebrale precum meningioamele și de a deceda în urma unui accident vascular cerebral, mai ales după menopauză. De ce? Ce se întâmplă în creierul femeilor în această perioadă de tranziție numită menopauză?

Ileana Badiu este fondatoare a comunității „Sunt la menopauză”

Posibile răspunsuri, dar și rezultate ale cercetărilor științifice făcute până acum vor fi dezbătute în cadrul evenimentului „Let’s talk about menopause”, organizat de Rețeaua de Sănătate Regina Maria și SuperAge, o platformă și o comunitate a femeilor care trec prin perimenopauză și menopauză, cu focus pe dovezi științifice, suport și acces la experți de încredere. Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie 2026, la Palatul Parlamentului din București, și va fi moderat de Ileana Badiu, susținătoare a cauzei femeilor aflate la menopauză și fondatoare a comunității „Sunt la menopauză”, care lucrează activ pentru a aduce menopauza în discuția publică și a oferi femeilor informații și sprijin.

La eveniment va participa și dr. Lisa Mosconi, cercetătoare recunoscută la nivel internațional și profesor asociat de Neuroștiințe, Neurologie și Radiologie la Weill Cornell Medicine, New York, SUA. și autoarea cărții „Creierul la menopauză”, tradusă recent și în limba română.

De asemenea, la întâlnire vor fi prezenți medici din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, specializați în tratarea acestei etape din viața femeilor, care vor vorbi despre subiect din perspective diferite, dar conectate.

Creierul, nu ovarele: adevăratul organ-țintă al menopauzei

Menopauza este unul dintre cele mai bine păstrate secrete din societatea noastră, consideră dr. Lisa Mosconi.

Chiar și atunci când subiectul este adus în discuție, orientarea eludează cel mai important aspect al acestei tranziții comune tuturor femeilor – modul în care afectează creierul.

Pentru că menopauza este un eveniment și la nivelul creierului, nu doar la nivelul ovarelor. Schimbările hormonale care au loc în această perioadă sunt complexe, în primul rând, la nivel neurologic, creierul fiind organul-țintă al tranziției, și nu ovarele, atenționează dr. Lisa Mosconi în cartea sa „Creierul la menopauză”, tradusă recent și în limba română, la Editura ZYX Books.

Bufeurile, insomniile, ceața mintală, anxietatea, depresia, oboseala, creșterea în greutate – toate sunt semne că, în această perioadă de tranziție, creierul se modifică.

În 2017, dr. Lisa Mosconi a inițiat Women’s Brain Initiative, un program de cercetare clinică dedicat înțelegerii felului în care sănătatea creierului se manifestă diferit la femei față de bărbați.

În același timp, Mosconi este și directoarea programului Alzheimer’s Prevention Program de la Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian, ceea ce îi permite să integreze cercetările făcute privind creierul femeilor în practica clinică de evaluare a sănătății mintale și cognitive pe termen lung.

Anii de cercetare pe care i-a parcurs, susține cercetătoarea, i-au arătat limpede că îngrijirea sănătății creierului femeilor are nevoie de o înțelegere atentă a felului în care acesta se schimbă sub acțiunea hormonilor. În special în timpul menopauzei.

Pentru că în această perioadă nu doar energia creierului se schimbă, ci și structura sa, conectivitatea dintre anumite regiuni cerebrale, precum și chimia generală – toate sunt afectate. „Toate acestea pot duce la o experiență minte-corp profund tulburătoare”, punctează cercetătoarea.

Cercetările noastre, adaugă Lisa Mosconi, arată că, la menopauză, creierul se află într-o perioadă de adaptare, chiar de remodelare, precum un automobil care a funcționat pe benzină, iar acum trece pe energie electrică și trebuie să găsească soluții.

Alte perioade similare în care creierul femeilor a trebuit să se adapteze sub acțiunea hormonilor au fost pubertatea și sarcina, cunoașterea acestor similitudini fiind esențială pentru recontextualizarea menopauzei ca perioadă firească în viața fiecărei femei, mai spune autoarea cărții „Creierul la menopauză”.

Chiar dacă menopauza nu este o boală, ci o etapă fiziologică a vieții, schimbările hormonale subiacente pot pune presiune pe multe organe, iar consecințele pot fi semnificative, de natură să afecteze calitatea vieții. Prin urmare, avem nevoie de ajutor pentru a reduce din amplitudinea simptomelor care se manifestă la unele femei.

Schimbare de paradigmă în terapia de substituție hormonală

Iar un astfel de ajutor poate fi terapia de substituție hormonală. Ultimii 20 de ani au adus noi informații referitoare la beneficiile acestui tip de terapie în controlul simptomelor menopauzei, mai ales la acele femei fără istoric medical de boli oncologice sau de alt fel. Și, mai ales, în noile formule farmaceutice care conțin hormoni bioidentici, cu administrare atât pe cale orală, cât și transdermică.

Mulți ani, mai spune autoarea, profesioniștii au recomandat utilizarea substituției hormonale în cele mai mici doze, pentru cea mai scurtă perioadă utilă, pentru a ține semnele menopauzei sub control. Și atunci, doar dacă este indicată. Comunitatea medicală recunoaște acum că este posibil ca acea poziție să fi fost inadecvată și chiar dăunătoare pentru unele femei.

În prezent, spune Mosconi, există un consens conform căruia terapia nu trebuie întreruptă automat la femeile de peste 60 de ani, dacă simptomele se mențin și afectează calitatea vieții. Întotdeauna, mai spune cercetătoarea, se recomandă o reevaluare individuală a riscurilor și beneficiilor.

Menopauza nu este un declin, ci o etapă de adaptare

În concluzie, există trei tranziții hormonale critice în viața unei femei: pubertatea, sarcina și menopauza, fiecare remodelând creierul într-un fel specific.

„Menopauza a fost tratată mult timp ca un declin. Cercetările recente arată însă că această perioadă din viața femeii poate fi și o oportunitate, o remodelare a creierului, nu doar o pierdere”, conchide cercetătoarea.

Tranziția către menopauză necesită o abordare proactivă și personalizată. Medicul ginecolog și endocrinologul pot ajuta la stabilirea unui plan clar de monitorizare. Femeile ajunse la menopauză trebuie să discute cu un specialist despre opțiunile terapeutice pe care le au. Acestea includ:

Terapia de substituție hormonală (HRT): discutați cu medicul ginecolog/endocrinolog pentru evaluarea raportului beneficiu-risc și demararea terapiei, după obținerea rezultatelor favorabile ale analizelor.

discutați cu medicul ginecolog/endocrinolog pentru evaluarea raportului beneficiu-risc și demararea terapiei, după obținerea rezultatelor favorabile ale analizelor. Soluții nonhormonale: suplimente targetate (fitoestrogeni, magneziu, omega-3, complex de vitamine B) sau tratamente medicamentoase nonhormonale pentru bufeuri și stări de anxietate.

suplimente targetate (fitoestrogeni, magneziu, omega-3, complex de vitamine B) sau tratamente medicamentoase nonhormonale pentru bufeuri și stări de anxietate. Optimizarea stilului de viață: exerciții fizice de rezistență și cardio (esențiale pentru creier și oase), alimentație de tip mediteranean (bogată în antioxidanți și grăsimi sănătoase) și igiena strictă a somnului.

Articol susținut de Regina Maria