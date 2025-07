De ce moartea ministrului Transporturilor din Rusia, abia demis de Putin, a șocat elitele țării. „Acest sentiment de disperare nu va dispărea”

„În viitor, sistemul va fi gata să sacrifice personalități din ce în ce mai proeminente”, a avertizat comentatoarea rusă Tatiana Stanovaia, citată de AFP.

Sinuciderea ministrului transporturilor din Rusia, care a avut loc la câteva ore după ce a fost demis de președintele Vladimir Putin, pe fondul speculațiilor că va fi arestat pentru corupție, a șocat elita țării.

Câteva sute de persoane, printre care și miniștri și oficiali ai statului, au trecut joi pe lângă sicriul deschis al lui Roman Starovoit.

Acesta a fost găsit mort în mașina sa luni, la câteva ore după ce a fost demis de Putin, anchetatorii ruși afirmând că s-a împușcat.

Presa rusă a relatat că Starovoit era anchetat pentru corupție și ar fi putut fi arestat în câteva zile.

„Au încercat să-l facă țap ispășitor”

Starovoit a fost guvernator al regiunii Kursk din vestul Rusiei timp de cinci ani înainte de a fi promovat la Moscova, cu doar câteva luni înainte ca trupele ucrainene să intre în această regiune și să captureze zeci de localități.

Succesorul său a fost arestat în primăvara acestui an pentru deturnarea de fonduri destinate consolidării fortificațiilor pe care Ucraina a reușit să le străpungă cu ușurință – un eșec jenant pentru armata rusă.

„Au încercat să-l facă țap ispășitor, deoarece incursiunea s-a produs în principal din cauza lipsei de soldați care să protejeze granița, dar este mai ușor să dai vina pe un funcționar civil”, a declarat pentru AFP comentatorul politic Andrei Perțev.

Regulile vechi nu mai funcționează

Cazul face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva oficialilor acuzați că s-au îmbogățit pe seama armatei ruse în timpul ofensivei din Ucraina – o campanie a Kremlinului care a ocolit reguile anterioare.

„Înainte existau reguli, iar oamenii știau că, odată ce ajungeai suficient de sus, nu te mai deranja nimeni”, a spus Perțev.

„Aveai garanții și toată lumea înțelegea regulile. Dar acestea nu mai funcționează”, a adăugat el.

Ca semn al faptului că Starovoit a căzut în dizgrație, Putin nu a comentat public moartea acestuia.

Întrebat dacă va participa la ceremonia comemorativă de la Moscova, purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat reporterilor: „Președintele are un program de lucru diferit astăzi”.

Războiul a schimbat situația

Deși Putin a criticat și a promis să elimine corupția pe parcursul celor 25 de ani de când se află la putere, criticii spun că guvernarea sa a fost caracterizată de corupție sistemică.

Arestările personajelor din funcții înalte au fost folosite mai degrabă pentru a viza oponenții sau au rezultat din luptele interne dintre cei aflați mai jos în ierarhia puterii din Rusia.

Dar ofensiva asupra Ucrainei a schimbat acest lucru.

„Ceva în cadrul sistemului a început să funcționeze complet diferit”, a scris analista Tatiana Stanovaia pentru Carnegie Politika, un site online care publică comentarii despre politica rusă și eurasiatică.

Carnegie Endowment for International Peace – think-tank-ul cu sediul la Washington care deține Carnegie Politika – este interzis în Rusia.

„Orice acțiune sau inacțiune care, în ochii autorităților, crește vulnerabilitatea statului la acțiunile ostile ale inamicului trebuie pedepsită fără milă și fără compromisuri”, a spus Stanovaia.

„Este ceva ce nu am mai văzut din 1953”

Nina Hrușceva, profesoară la The New School, o universitate din New York, a declarat că aparenta sinucidere a lui Starovoit a arătat că elita rusă este „speriată”.

Climatul actual este de așa natură încât „este imposibil să părăsești vârful ierarhiei”, a declarat pentru AFP Hrușceva, care este și stră-strănepoata liderului sovietic Nikita Hrușciov.

„Este ceva ce nu am mai văzut din 1953”, a adăugat ea, referindu-se la execuția unui aliat apropiat al lui Iosif Stalin.

Pentru Kremlin, campania din Ucraina este un „război sfânt” care a rescris regulile loialității și serviciului.

„În timpul unui război sfânt, nu furi, îți strângi cureaua și lucrezi 24 de ore pe zi pentru a fabrica armele de care ai nevoie.”

Această atmosferă, a spus Stanovaia, a creat un „sentiment de disperare” în rândul oficialilor de la Moscova, care probabil nu va dispărea.

„În viitor, sistemul va fi gata să sacrifice personalități din ce în ce mai proeminente”, a avertizat ea.