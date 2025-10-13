De ce mor tot mai mulți tineri în Europa de Est

Ratele mortalității în rândul tinerilor adulți au crescut în Europa de Est în ultimul deceniu, în ciuda scăderii ratelor globale ale deceselor, relatează Politico.

Consumul de droguri, suicidul și războiul se numără printre cauzele de deces aflate în creștere în Europa de Est, în timp ce cutremurele și dezastrele legate de climă au contribuit, de asemenea, la creșterea ratelor mortalității în regiune.

Raportul Global Burden of Disease („Povara bolilor la nivel global”) – publicat duminică în revista The Lancet și prezentat la Summitul Mondial al Sănătății de la Berlin – a analizat date din peste 200 de țări și teritorii pentru a estima principalele cauze ale îmbolnăvirilor, mortalității și deceselor premature la nivel mondial între 1990 și 2023.

Între 2000 și 2023, s-a înregistrat o creștere notabilă a deceselor în rândul tinerilor adulți din Europa de Est, cauzate de HIV, autovătămare și violență interpersonală. În Europa Centrală, decesele provocate de tulburări psihice și de tulburări de alimentație au crescut, de asemenea, considerabil în rândul adolescenților de-a lungul ultimului deceniu.

Aceasta reflectă o tendință globală – o creștere a tulburărilor de sănătate mintală, cu ratele mondiale ale anxietății crescând cu 63%, iar cele ale depresiei cu 26%. Un studiu național realizat în România anul acesta arată că unul din doi adolescenți sau tineri din țara noastră spun că s-a confruntat cu depresia sau anxietatea în ultimele luni.

Un trend îngrijorător

„Creșterea depresiei și a anxietății este foarte îngrijorătoare”, a declarat pentru Politico Chris Murray, coautor al raportului Global Burden of Disease și director al Institutului pentru Metrici și Evaluare în Sănătate (IHME) din cadrul Universității din Washington. „Se dezbate mult cu privire la cauzele de bază, dar trebuie cu siguranță să acordăm atenție pentru a înțelege ce anume determină această creștere”, a subliniat el.

Raportul arată totuși și câteva tendințe pozitive: ratele globale ale mortalității au scăzut cu 67% între 1950 și 2023, iar speranța de viață la nivel mondial în 2023 a fost cu peste 20 de ani mai mare decât în 1950.

Însă, în ciuda acestor îmbunătățiri, studiul evidențiază și „o criză emergentă” a ratelor crescute ale mortalității în rândul adolescenților și tinerilor adulți din anumite regiuni.

În America de Nord și America Latină, de exemplu, decesele în rândul tinerilor au crescut semnificativ între 2011 și 2023, în principal din cauza sinuciderilor, a supradozelor de droguri și a consumului ridicat de alcool. În Africa subsahariană, acestea au crescut din cauza bolilor infecțioase și a accidentelor neintenționate.

În Europa de Est, cele mai mari creșteri ale mortalității s-au înregistrat în rândul persoanelor cu vârste între 15–19 ani și 20–24 de ani, ratele crescând cu 54%, respectiv 40%, între 2011 și 2023.

Bolile care ucid cei mai mulți oameni în jurul lumii

Raportul urmărește, de asemenea, principalele cauze de mortalitate la nivel global. El arată că bolile netransmisibile (NCD) reprezintă acum aproape două treimi din totalul deceselor și al îmbolnăvirilor la nivel mondial, pe primele locuri fiind bolile cardiace ischemice, accidentele vasculare cerebrale și diabetul.

În special în țările cu venituri medii inferioare și medii superioare se observă „o tranziție foarte rapidă către bolile netransmisibile”, a explicat Murray. Evoluția este determinată de factori precum îmbătrânirea populației, progresul lent sau inexistent în combaterea fumatului și a poluării aerului, precum și creșterea nivelurilor de obezitate.

În Europa Centrală și America de Nord, aceste boli cronice au fost alimentate în principal de o creștere a tulburărilor asociate consumului de droguri, potrivit raportului.

Diabetul și bolile renale au contribuit, de asemenea, în mare măsură la creșterea numărului de cazuri în Europa Centrală, dar și în alte regiuni. „Abordarea acestor tendințe necesită intervenții de sănătate publică bine direcționate, acces îmbunătățit la servicii medicale și politici socio-economice menite să reducă factorii de risc de bază”, îndeamnă autorii raportului.

Cercetătorii estimează că jumătate dintre toate decesele și dizabilitățile ar putea fi prevenite prin combaterea nivelurilor ridicate de zahăr din sânge, a supraponderalității și a obezității, de exemplu.

Raportul mai arată că, în ultimii ani, conflictul „a început să se deplaseze din nordul Africii și Orientul Mijlociu către Europa Centrală, Europa de Est și Asia Centrală”, din cauza războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru a dus la o creștere a deceselor cauzate de răni. Palestina a avut cea mai mare rată a mortalității cauzate de conflicte și terorism dintre toate țările lumii.

În același timp, și decesele provocate de dezastre naturale specifice – precum cutremurul din Turcia din 2023 și valurile de căldură care au afectat Europa în 2022–2023 – se află, de asemenea, pe o pantă ascendentă.

„În Europa Centrală și de Est, valurile de căldură au devenit mai frecvente în ultimul deceniu”, au subliniat autorii raportului.