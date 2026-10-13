De ce ne simțim mai obosiți în sezonul rece și ce putem face pentru a ne menține energia

Odată cu venirea sezonului rece, zilele devin mai scurte, temperaturile scad, iar timpul petrecut în aer liber se reduce. În această perioadă, multe persoane observă că se trezesc mai greu dimineața, resimt o stare de oboseală pe parcursul zilei sau au mai puțină energie pentru activitățile obișnuite.

De ce apare oboseala în sezonul rece? Are legătură cu lipsa luminii naturale, cu somnul, alimentația sau nivelul de activitate fizică? Și, mai ales, ce putem face pentru a ne păstra energia și starea de bine în lunile de iarnă?

Vestea bună este că anumite schimbări în rutina zilnică ne pot ajuta să gestionăm mai bine această perioadă. De la un program regulat de somn și mese echilibrate până la mișcare și alegerea informată a suplimentelor alimentare, fiecare obicei contribuie la îngrijirea sănătății.

De ce apare oboseala în sezonul rece?

Oboseala are mai multe cauze, iar sezonul rece poate accentua efectele unor factori care ne influențează deja starea de bine. Reducerea expunerii la lumina naturală, schimbările de rutină și activitatea fizică mai redusă pot contribui la apariția senzației de lipsă de energie.

1. Zilele mai scurte ne influențează ritmul de somn

Lumina naturală contribuie la reglarea ritmului circadian, mecanismul intern care coordonează alternanța dintre somn și starea de veghe. În timpul iernii, expunerea redusă la lumină poate influența tiparele de somn și dispoziția.

Unele persoane observă că le este mai greu să se trezească dimineața sau că resimt nevoia de a dormi mai mult. În anumite situații, schimbările sezoniere pot fi asociate și cu simptome ale tulburării afective sezoniere, care necesită evaluare de specialitate.

Pentru a menține un ritm de somn regulat, încearcă să te trezești la aceeași oră în fiecare zi și să petreci timp în aer liber în prima parte a zilei, atunci când programul îți permite.

2. Petrecem mai mult timp în interior

Vremea rece ne determină adesea să reducem plimbările și activitățile în aer liber. În schimb, petrecem mai multe ore la birou, acasă sau în fața ecranelor. Lipsa mișcării poate contribui la senzația de moleșeală, mai ales atunci când se asociază cu perioade lungi de stat pe scaun și pauze insuficiente.

Chiar și o plimbare de 15 minute, o sesiune scurtă de exerciții acasă sau câteva pauze active pe parcursul programului pot reprezenta un început bun. Activitatea fizică regulată ajută la menținerea condiției fizice și poate reduce senzația de oboseală pe termen lung.

3. Somnul insuficient ne afectează energia

Un program aglomerat, stresul și utilizarea telefonului înainte de culcare pot afecta calitatea somnului. Chiar dacă petrecem suficient timp în pat, trezirile frecvente sau un program neregulat ne pot face să ne simțim obosiți în timpul zilei.

Majoritatea adulților au nevoie de aproximativ 7 până la 9 ore de somn pe noapte, deși necesarul individual diferă.

Pentru un somn mai odihnitor, încearcă să păstrezi ore relativ constante de culcare și trezire. Redu utilizarea ecranelor înainte de somn și evită cafeaua în a doua parte a zilei, mai ales dacă observi că îți afectează odihna.

4. Alimentația dezechilibrată poate accentua oboseala

În perioadele aglomerate, mesele devin uneori neregulate, iar alimentele bogate în zaharuri adăugate sau produsele ultraprocesate ajung să ocupe un loc important în meniu.

Organismul are nevoie de energie și de nutrienți pentru a susține funcțiile zilnice. Un regim alimentar variat, care include proteine, legume, fructe, cereale integrale și grăsimi sănătoase, contribuie la buna funcționare a organismului.

De asemenea, aportul insuficient de fier, vitamina B12 sau alți nutrienți poate fi asociat cu oboseala. În astfel de situații, identificarea cauzei contează pentru a ști de ce tip de susținere are organismul.

Stresul și oboseala acumulată ne slăbesc organismul

Grijile de zi cu zi, ritmul alert de la muncă și agitația continuă nu ne afectează doar starea de spirit sau somnul, ci ne consumă direct resursele de energie. Atunci când tragem de noi fără pauză, corpul rămâne în stare permanentă de alertă, iar oboseala fizică și psihică începe să își spună cuvântul.

Pentru a-ți proteja sănătatea, încearcă să iei pauze scurte, să te deconectezi și să petreci timp alături de cei dragi. De asemenea, ar fi indicat să îți construiești programul zilnic astfel încât să rămână loc și pentru odihnă, nu doar pentru o listă nesfârșită de lucruri de făcut.

Cum ne putem menține energia în timpul iernii?

Nu există o singură soluție pentru oboseala sezonieră. Cele mai utile măsuri țin de obiceiurile zilnice, iar efectele lor depind de cauza oboselii și de starea generală de sănătate.

Începe ziua cu o rutină echilibrată

Un început de zi organizat te ajută să îți stabilești ritmul și să îți planifici activitățile. Încearcă să te trezești la o oră constantă, să bei apă și să iei un mic dejun potrivit nevoilor tale. Dacă ai posibilitatea, petrece câteva minute afară sau lângă o fereastră luminoasă. Nu este nevoie să îți schimbi întreaga rutină dintr-o data, ci poți începe treptat, cu câteva obiceiuri ușor de menținut.

Alege mese regulate și variate

Pentru a-ți susține organismul, include în alimentație surse de proteine, carbohidrați complecși, fibre, vitamine și minerale. Poți opta pentru ouă, iaurt, pește, leguminoase, nuci, legume de sezon, fructe și cereale integrale. În funcție de program, două sau trei mese principale și gustări potrivite pot ajuta la menținerea unui aport alimentar regulat.

Nu uita nici de hidratare. Chiar dacă senzația de sete este mai puțin evidentă iarna, organismul are nevoie de lichide pe tot parcursul zilei.

Fă mișcare în fiecare zi

Temperaturile scăzute nu sunt un motiv să renunți la activitatea fizică. O plimbare alertă în aer liber te ajută să te pui în mișcare și să captezi puțină lumină solară. În zilele prea geroase, poți alege să faci exerciții precum yoga acasă sau un antrenament la sală. Mișcarea regulată stimulează circulația sanguină, susține masa musculară și eliberează endorfine, fiind unul dintre cele mai bune tonice pentru starea de spirit.

Acordă atenție somnului și momentelor de relaxare

Odihna face parte dintr-un stil de viață echilibrat și nu este un lux. Tocmai de aceea, stabilește-ți o rutină de seară care să te ajute să încetinești ritmul după o zi solicitantă. Poți citi, asculta muzică sau face o activitate relaxantă înainte de culcare. Și, neapărat, încearcă să păstrezi dormitorul întunecat, liniștit și confortabil. Toate acestea pregătesc corpul pentru un somn profund și odihnitor.

Iar dacă în timpul zilei ai multe responsabilități, ia-ți pauze scurte. O pauză de câteva minute, departe de ecran, îți oferă ocazia să te ridici, să te întinzi și să îți schimbi atenția.

Susține-ți organismul din interior în perioadele solicitante

Atunci când ritmul zilnic devine prea intens sau oboseala își spune cuvântul, alimentația și odihna pot fi completate de un sprijin suplimentar. Aminoacizii, de pildă, sunt „cărămizile” din care corpul își construiește proteinele și joacă un rol esențial în numeroase procese biologice.

Un astfel de aminoacid important este L-arginina, implicată în sinteza oxidului nitric, o substanță care ajută la vasodilatație și la o mai bună oxigenare a țesuturilor. Pentru perioadele solicitante, poți avea în vedere suplimente pe bază de L-arginină obținută din surse naturale, așa cum este Arginol de la Benesio, ce se găsește în farmaciile Catena. Suplimentul se administrează sub formă de flacoane buvabile monodoză și este ușor de integrat în rutina zilnică. Acestea oferă un aport concentrat de aminoacizi, fără adaos de zahăr, ajutând organismul să facă față mai ușor epuizării fizice și psihice.

Rolul îndrumării de specialitate

Bineînțeles, suplimentele alimentare funcționează cel mai bine ca o completare a unui stil de viață echilibrat, fără a înlocui hrana sănătoasă sau odihna. Pentru că oboseala poate avea cauze diverse, este întotdeauna o idee bună să alegi produsele în funcție de nevoile tale reale și, dacă urmezi vreun tratament sau ai incertitudini, să ceri sfatul medicului sau al farmacistului.

În farmaciile Catena, poți discuta cu un farmacist pentru a evalua dacă un produs pe bază de acizi grași vegetali este adecvat stilului tău de viață, cum se completează cu alimentația ta obișnuită și care este modul optim de administrare pentru nevoile tale.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a rețetelor medicale. Aceasta a devenit un veritabil spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru comunitate. Rețelele mari, orientate către nevoile pacienților, reușesc să ofere această siguranță prin servicii constante de calitate. Cu o prezență extinsă la nivel național, Catena este considerată o farmacie de încredere în România datorită accesibilității sale și a echipelor pregătite să ofere îndrumare.

Când este cazul să acordăm mai multă atenție oboselii?

Oboseala ocazională după o zi aglomerată este firească. În schimb, oboseala persistentă, care nu se ameliorează după odihnă, merită investigată. Dacă te simți obosit timp de câteva săptămâni, dacă starea îți afectează activitățile zilnice sau dacă apar și alte simptome, programează un consult medical.

Printre cauzele care pot necesita evaluare se numără anemia, tulburările tiroidiene, diabetul, problemele de somn și anumite afecțiuni psihice sau fizice. Medicul poate recomanda investigații în funcție de simptome și de istoricul tău medical.

Echilibrul zilnic, cea mai sigură sursă de energie

Până la urmă, menținerea energiei pe timpul iernii nu depinde de o formulă secretă, ci de modul în care reușim să ne respectăm propriul ritm. Mici ajustări în rutina de dimineață, o alimentație diversificată, câteva minute de mișcare și un somn cu adevărat odihnitor sunt pașii siguri care ne ajută să trecem cu bine peste zilele friguroase. Iar atunci când perioadele aglomerate își spun cuvântul, ascultă-ți corpul, oferă-i sprijinul potrivit și acordă-ți răgazul necesar pentru a-ți reîncărca bateriile.

Surse:

https://www.northwestfamilyclinics.com/blog/why-am-i-so-tired-in-winter

https://patient.info/features/diet-and-nutrition/how-to-boost-your-energy-levels-in-the-winter

https://stvincents.org/about-us/news-press/news-detail?articleId=75536

Articol susținut de Catena