De ce nu a mai venit Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, în România pe 9 Mai: „Am fost informaţi ca atare”

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost informată de către preşedintele Nicuşor Dan de criza politică din România în timpul Summitului Comunităţii Politice Europene, care a avut loc pe 4 mai, la Erevan (Armenia), context în care vizita şefei Legislativului european a fost amânată, au declarat, luni, surse oficiale, citate de Agerpres.

„Autorităţile române au anulat evenimentul de pe 9 mai la care trebuia să participe preşedinta. Am fost informaţi ca atare şi astfel vizita va fi amânată pentru o altă ocazie”, arată clarificări din partea serviciului de presă al Parlamentului European transmise săptămâna trecută.

Pe 9 mai urma să fie organizată, la Palatul Cotroceni, o recepţie de Ziua Europei, dar evenimentul a fost anulat, deoarece şeful statului român a considerat că, în actualul context, evenimentul ar fi „total nepotrivit”, arată aceleaşi surse.

Evenimentul a fost anulat astfel având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială săptămâna trecută.