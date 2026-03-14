De ce nu au intrat în război aliații Iranului din Yemen? O posibilă explicație a poziției imprevizibililor rebeli houthi

Aliații șiiți ai Iranului din Liban și Irak s-au alăturat războiului din regiune declanșat de atacurile SUA și ale Israelului asupra Teheranului.

Însă rebelii houthi din Yemen, bine înarmați și capabili să lovească țările vecine din Golf și să provoace probleme majore navigației maritime în jurul Peninsulei Arabice, nu au intrat încă în luptă.

Care ar putea fi motivele lor, potrivit unei analize Reuters:

Cine sunt Houthi

Aceștia sunt o mișcare militară, politică și religioasă condusă de familia Houthi care are baza în nordul Yemenului. Aceștia fac parte din secta Zaydi a islamului șiit.

Houthi au o istorie de lupte de gherilă cu armata yemenită, dar și-au extins puterea și au construit legături mai strânse cu Iranul după protestele din 2011 din cadrul „Primăverii Arabe”.

Profitând de instabilitatea din țară, gruparea a capturat capitala yemenită Sanaa în 2014.

În anul următor, Arabia Saudită sunită a condus o coaliție de state arabe într-o intervenție militară pentru a încerca să anihileze gruparea.

Houthi au demonstrat însă capacități semnificative în ceea ce privește rachetele și dronele, atacând instalații petroliere și infrastructuri esențiale în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

După ani de lupte care au dus la una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, ONU a mediat o armistițiu în 2022 între părțile beligerante din Yemen, care s-a menținut de atunci.

Atacurile din Marea Roșie

După atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, desfășurat de gruparea palestiniană Hamas, care a declanșat o campanie militară israeliană devastatoare în Gaza, Houthi au început să tragă asupra navelor internaționale din Marea Roșie, afirmând că fac acest lucru în sprijinul palestinienilor.

De asemenea, au lansat drone și rachete asupra Israelului, care a răspuns cu lovituri aeriene asupra țintelor Houthi. Statele Unite au lansat, de asemenea, lovituri împotriva Houthi.

Houthiții și-au încetat atacurile în urma unui armistițiu negociat de SUA între Israel și Hamas în octombrie 2025.

De ce nu au intrat în război

Pe 5 martie, liderul houthi Abdul Malik Al-Houthi a afirmat că gruparea sa este gata să lovească în orice moment.

„În ceea ce privește escaladarea și acțiunile militare, degetele noastre sunt pe trăgaci în orice moment, dacă evoluția situației o va impune”, a spus el într-un discurs televizat.

Dar, spre deosebire de Hezbollah din Liban și de grupările armate irakiene, ei nu au făcut niciun anunț oficial privind intrarea la război.

Doctrina religioasă a Houthi nu aderă la liderul suprem al Iranului în același mod în care o fac Hezbollah și grupările irakiene.

Deși Iranul susține gruparea Houthi ca pe o parte a „Axei Rezistenței” regionale, experții în Yemen afirmă că mișcarea este motivată în primul rând de o agendă internă, chiar dacă are o afinitate politică cu Iranul și Hezbollah.

Statele Unite susțin că Iranul a înarmat, finanțat și antrenat gruparea Houthi cu ajutorul Hezbollah. Gruparea Houthi neagă că ar fi un instrument (proxy) al Iranului și afirmă că își dezvoltă propriile arme.

Ce ar putea face imprevizibilii Houthi

Experții au păreri împărțite cu privire la cursul de acțiune pe care l-ar putea urma Houthi, un grup cunoscut pentru caracterul său imprevizibil.

Unii diplomați și analiști cred că aceștia ar fi întreprins deja atacuri individuale asupra unor ținte din statele vecine, dar aceste afirmații nu au fost confirmate.

Alții spun că Houthi se păstrează pentru momentul oportun de a intra în conflict, în coordonare cu Iranul, pentru a exercita o presiune maximă.

Închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz pentru exporturile de hidrocarburi din țările arabe din Golf și trecerea la o dependență majoră de Marea Roșie ar putea oferi o astfel de oportunitate.

Totuși, având în vedere presiunea economică crescândă din țară și probabilitatea unor atacuri intense din partea SUA, a Israelului și chiar a Arabiei Saudite în cazul în care acestea s-ar alătura războiului, unii analiști spun că Houthi ar putea decide să nu se implice deloc în conflict.