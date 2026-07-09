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Actualitate

De ce nu circulă nici acum în București toate cele 100 de autobuze electrice cumpărate în 2023. O mare problemă nerezolvată 

Catiușa Ivanov
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100 de autobuze electrice ZTE Granton au ajuns în urmă cu trei ani în garajele STB. Câte ies pe stradă în fiecare zi? Niciodată toate, potrivit STB și instituției care supervizează transportul public din București. Acestea estimează că zilnic în trafic sunt 80-90 de autobuze electrice și nici nu ar putea fi mai multe în acest moment.

  • Alexandru Tufan, președintele Asociației Metrou Ușor, care monitorizează transportul public din București, spune că, de fapt, flota este folosită la doar 60% din capacitate în condițiile în care autobuzele electrice nu ies concomitent pe traseu.
  • În 2023, Primăria Capitalei a semnat un contract în valoare de 290 milioane lei cu asocierea BMC Trucks & Bus SRL pentru achiziția a 100 de autobuze electrice.
  • Circa 261 milioane lei au venit din fonduri europene, prin POR. 

O problemă nerezolvată de trei ani