De ce nu circulă nici acum în București toate cele 100 de autobuze electrice cumpărate în 2023. O mare problemă nerezolvată 

100 de autobuze electrice ZTE Granton au ajuns în urmă cu trei ani în garajele STB. Câte ies pe stradă în fiecare zi? Niciodată toate, potrivit STB și instituției care supervizează transportul public din București. Acestea estimează că zilnic în trafic sunt 80-90 de autobuze electrice și nici nu ar putea fi mai multe în acest moment.

Într-un răspuns la solicitarea HotNews, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADITPBI) – supervizorul transportului public din București – spune că frecvent pe străzile din București circulă frecvent 80 dintre autobuzele electrice ZTE Granton.

„Operatorii au obligația de a asigura un parc de rezervă de minimum 10% din parcul vehiculelor. În afară de acest aspect, mai există unele vehicule aflate în verificări zilnice obligatorii sau unele aflate în reparații sau reglaje, cu diverse defecte minore, care nu pot ieși în traseu”, se arată în răspunsul dat de instituție.

Dincolo de asta, însă, chiar dacă STB ar vrea să scoată toate cele 100 de autobuze electrice nu ar putea. Și asta din cauza unei probleme încă nerezolvate: nu are suficiente stații de încărcare.

„Pe lângă aceste cauze care țin de reglementări contractuale sau de situații tehnice, mai sunt câteva motive pentru care nu pot circula simultan în traseu toate cele 100 de autobuze electrice: lipsa stațiilor de încărcare rapide, numărul insuficient de stații de încărcare lentă puse în funcțiune, precum și funcționarea la parametrii de avarie a stațiilor de încărcare lentă montate”, se mai arată în răspunsul ADITPBI.

Reprezentanții STB susțin totuși că 90% dintre autobuzele electrice cumpărate sunt folosite zilnic.

„În funcție de programul de transport, zilnic sunt în circulație aproximativ 90 de autobuze. Primăria Municipiului București are în derulare un proiect de amenajare a depourilor Bujoreni, Berceni şi Bucureştii Noi pentru deservirea autobuzelor electrice, inclusiv pentru dezvoltarea şi aducerea la capacitate maximă a infrastructurii de încărcare. Aceste investiții vor crea condiţiile necesare pentru utilizarea la un nivel cât mai ridicat a flotei electrice”, se arată într-un răspuns transmis de STB la solicitarea HotNews.

„Un coleg a numărat în timp real în circulație 52 de autobuze electrice din 100”

Alexandru Tufan, președintele Asociației Metrou Ușor, care monitorizează transportul public din București, spune că, deși ies zilnic, în medie, 80-90 de autobuze electrice pe traseu, din cele 100, problema este că ele nu ies concomitent din cauza faptului că nu au fost instalate stații de încărcare rapidă la capetele de linie, iar stațiile de încărcare lentă instalate în unitățile STB sunt insuficiente.

„Conform turației STB, pe autobuzele electrice, situația este: 21 de ture de la autobazele Titan, Militari, Ferentari, Nordului, Bujoreni, Vatra Luminoasă, Berceni și 35 de ture de la URAC/Floreasca. Un tur înseamnă un vehicul aflat în serviciul comercial pe traseu. URAC/Floreasca au efectiv în inventar 58 de autobuze electrice (fizic în autobază), dar trebuie să presteze doar 35 de ture. Restul sunt la încărcat. Restul unităților enumerate au celelalte 42 de autobuze în parcul lor de vehicule (fizic în autobază/depou), iar cu aceste 42 de autobuze trebuie sa presteze doar 21 de ture, celelalte fiind la încărcat. De exemplu, un coleg a numărat în timp real în circulație, vineri, pe 12 iunie, 52 de autobuze electrice din 100”, a explicat Tufan pentru HotNews.

Astfel, flota de autobuze electrice este folosită la circa 60% din capacitate.

„Vorbim, astfel, despre un coeficient de utilizare a parcului (C.U.P) de sub 60%. În caietul de sarcini pentru achiziția autobuzelor electrice a fost solicitat un C.U.P. de 95%, aspect ce nu are cum să fie respectat în condițiile date”, a explicat Tufan.

Acest lucru se întâmplă din cauză că nu sunt suficiente stații de încărcare lente, dar nici stațiile rapide, de la capăt de linie.

În aceste condiții, ai nevoie de două autobuze ca să facă treaba unuia singur.

„În modul în care sunt exploatate în București autobuzele electrice, însa, ai nevoie de (aproape) două autobuze electrice pentru a presta același serviciu pe care l-ai presta cu un singur troleibuz, tramvai sau …autobuz diesel. Pentru că perechea lui trebuie să stea la încărcat prin rotație”, a explicat Tufan.

Doar 30% dintre stațiile de încărcare necesare au fost montate

În 2023 și 2024, Primăria Capitalei a achiziționat 100 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice. Însă doar o parte au fost montate fiindcă aveau nevoie de noi racorduri electrice.

„Dintre acestea, 32 sunt instalate la Uzina de Reparații Atelierele Centrale (URAC), la depourile de troleibuze Bujoreni, Berceni și Vatra Luminoasă şi la autobazele Ferentari, Titan, Nordului și Militari. Restul stațiilor de încărcare urmează să fie instalate în depourile Bucureștii Noi, Bujoreni şi Berceni”, se arată în răspuns.

Restul nu au putut fi montate deoarece trebuie făcute noi branșamente, cu o putere adecvată, potrivit datelor comunicate de municipalitate.

Primăria Capitalei a făcut abia în decembrie 2023 studiile de fezabilitate pentru montarea stațiilor de încărcare, deși știa că autobuzele electrice vor veni în 2023. Chiar și așa, din 2023 până în 2026 nu s-a mai întâmplat mare lucru.

În mai 2026, indicatorii tehnico-economici pentru montarea stațiilor de încărcare în depourile Bujoreni, Berceni și Bucureștii Noi au fost actualizați, ca proiectele să poată începe. Acestea vizează amplasarea a 122 de stații de încărcare în cele 3 depouri, valoarea investiției fiind de 18 milioane de euro: 55 de stații de încărcare construim la Depou Berceni, 52 de stații la Depou Bujoreni, 15 stații la Depou Bucureștii Noi.

Pentru Depoul Berceni, termenul de execuție a lucrărilor este de 11 luni, la Depoul Bujoreni – 10 luni, iar la Depoul Bucureștii Noi – 9 luni.

Primăria Capitalei a anunțat, în luna mai, că în situația în care nu finalizează amplasarea stațiilor, riscă să piardă finanțarea europeană primită pentru achiziția autobuzelor electrice în 2023.

Motivul? Nu toate autobuzele pot fi operate simultan din cauză că nu au fost montate toate stațiile de încărcare, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.

„Conform contractelor de finanțare, Municipalitatea are obligația de a asigura, din fonduri proprii, infrastructura necesară funcționării stațiilor de încărcare. În acest scop, sunt în curs de amenajare depourile Berceni, Bujoreni și Bucureștii Noi, unde va fi asigurată puterea electrică necesară exploatării complete a investiției. În prezent, stațiile de încărcare sunt utilizate parțial, motiv pentru care nu toate autobuzele pot fi operate simultan. Termenul de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2026”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.

Când vom avea toate stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice

Pentru Depoul Bucureștii Noi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru montarea staţiilor, iar pentru depourile Bujoreni și Berceni, au fost aprobate proiectele tehnice şi documentațiile de execuție, urmând ca în perioada următoare să înceapă lucrările de instalare a staţiilor de încărcare, a comunicat ADITPBI.

Investiția este realizată de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), iar lucrările vor fi realizate de Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti (TCMB).

Când vor circula toate cele 100 de autobuze electrice? Deocamdată nu avem un termen clar.

„Termenul la care va putea fi posibilă utilizarea tuturor autobuzelor electrice nu poate fi estimat”, se arată în răspunsul transmis de ADITPBI la solicitarea HotNews.

În 2024, doar jumătate dintre autobuzele electrice achiziționate în 2024 ieșeau pe traseu din cauza lipsei stațiilor de încărcare.

Autobuzele electrice chinezești Granton

În 2023, Primăria Capitalei a semnat un contract în valoare de 290 milioane lei cu asocierea BMC Trucks & Bus SRL pentru achiziția a 100 de autobuze electrice. 261 milioane lei au venit din fonduri europene, prin POR, potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei.

Autobuzele sunt modele Granton produse în China de ZTE Smart Auto, cu componente importate în mare parte din Europa, potrivit directorului BMC Trucks & Bus SRL.

Autobuzele model Granton GTZ6129BEVR au o lungime de 12 metri, au o podea complet coborâtă și pot transporta până la 80 de persoane, cu 30 de locuri, 2 scaune rabatabile și un loc pentru persoanele cu handicap.

Autobuzul are un motor electric de 195KW și o baterie litiu-ion-fosfat cu o capacitate totală de 374,65 kilowați-oră. Încărcarea completă a bateriilor durează între 2,5 și 4 ore, în funcție de puterea încărcătorului. Producătorul nu enumeră o anumită autonomie de funcționare cu o singură încărcare, dar susține că pot opera „toată ziua” „fără reîncărcare”.