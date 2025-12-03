De ce nu crede Mircea Badea în sondajul care o arată pe Anca Alexandrescu în mare urcare

Sondajul AtlasIntel pentru HotNews a fost primul care a relevat că Anca Alexandrescu are șanse reale de a câștiga Primăria Capitalei, la alegerile de duminică 7 decembrie.

În sondajul AtlasIntel, Daniel Băluță are 23,3% și Anca Alexandrescu are 23,2%, practic diferența de 0,1%. În termenii electorali din SUA, ar fi o cursă „prea apropiată ca să fie pronosticată”, valabil și pentru al treilea clasat, Ciprian Ciucu, care îi urmează cu 21,7%. Toți trei sunt în marja de eroare.

„Am o teorie, care, sigur, poate fi infirmată sau poate fi falsă”, a spus Mircea Badea, referitor la sondaj. Realizatorul Antenei 3 a menționat că sondajul a fost realizat în săptămâna 27-30 noiembrie.

„Nu culpabilizez pe nimeni, dar vă spun care e opinia mea: în România nu se votează decât pe emoție, pe nimic altceva și s-a intenționat o emoție”, a spus Mircea Badea. Și a explicat teoria sa: emoția este «pe ideea: săriți, câștigă putinista de Anca Alexandrescu sau poate Daniel Băluță, de la Ciuma roșie»”.

„Se încearcă mobilizarea electoratului de dreapta din București”, a rezumat Mircea Badea teoria sa, în emisiunea dedicată presei, de la Antena 3. Badea a spus că mai există o idee care poate apărea, din rezultate: „Nu-l mai votați pe Drulă, că e în spate, votați-l pe Ciucu. Așa văd eu. Poate că eu nu am dreptate, poate că sondajul are acuratețe, vom vedea”, a mai spus Badea.

Într-un sondaj CURS publicat azi, 3 decembrie, ierarhia îl are lider tot pe Daniel Băluță, însă Anca Alexandrescu este abia pe patru. Daniel Băluță are 26%, urmat de Ciprian Ciucu – cu 23%, Cătălin Drulă – cu 22% și Anca Alexandrescu cu 17%.

Directorul Avangarde, Marius Pieleanu, care a intervenit și el telefonic la Antena 3, a spus că nu o vede pe Anca Alexandrescu atât de sus plasată.

Într-o declarație care a însoțit publicarea sondajului, Andrei Roman, CEO AtlasIntel a spus: „Sondajul AtlasIntel / HotNews pentru Primăria Capitalei a fost realizat la cele mai înalte standarde metodologice ale companiei noastre, care ne caracterizează traiectoria în România și în peste 30 de țări. Aceste standarde includ și lipsa oricărui fel de ingerințe politice asupra rezultatelor studiilor noastre sau a oportunității publicării acestora”.

La alegerile locale din 2024, sondajele AtlasIntel au fost dintre cele mai exacte din România, comparativ cu finalul centralizat al votului.

Apoi, la alegerile prezidențiale din toamna lui 2024 și la cele din primăvara lui 2025, s-a păstrat calitatea sondajelor.

Au existat și erori ale sondajelor făcute de AtlasIntel, cum ar fi plasarea lui Călin Georgescu pe locul 5, candidatul ocupând la vot locul 1, în turul 1. În schimb, AtlasIntel a evaluat corect în sondaj intrarea în turul 2 a Elenei Lasconi.



