EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Anca Alexandrescu crește puternic și e practic la egalitate cu primul loc. Un candidat de dreapta urcă și el. Bătălie tot mai strânsă în cursa pentru București. Câteva precizări importante legate de sondaj

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluță era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.

Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. Ce înseamnă metoda „recrutare digitală aleatorie” puteți citi aici.

Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024, dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, este creditat cu prima șansă la victorie în sondajul Atlas | Inquam Photos / George Călin



Câteva precizări importante legate de sondaj

Înainte de a detalia datele sondajului, redacția HotNews oferă publicului următoarele informații.

La alegerile pentru Primăria Capitalei, ca și la alegerile prezidențiale din 2025, HotNews publică sondaje realizate de AtlasIntel. AtlasIntel este o companie fondată în Brazilia, al cărei CEO-ul este Andrei Roman, un cercetător român care locuiește în străinătate, acolo unde și-a dezvoltat afacerea de analize de date.

AtlasIntel lucrează inclusiv cu Bloomberg, în Brazilia, pentru studii de lungă durată.

Rezultate bune, dar și erori ale sondajelor AtlasIntel

Compania AtlasIntel, care realizează preponderent sondaje pe piețe externe (printre care Brazilia, SUA, Mexic) vrea să realizeze studii și în România și, în această fază, le furnizează fără cost către HotNews. Este înțelegerea dintre AtlasIntel și compania care editează HotNews. Așa s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale. În toamna lui 2024 și apoi în primăvara lui 2025, sondajele AtlasIntel au fost dintre cele mai exacte din România, față de rezultatele votului.

Au existat și erori ale sondajelor făcute de AtlasIntel, cum ar fi plasarea lui Călin Georgescu pe locul 5, candidatul ocupând la vot locul 1, în turul 1. În schimb, AtlasIntel a evaluat corect în sondaj intrarea în turul 2 a Elenei Lasconi.

Trei sondaje promise pentru București

Înainte de alegerile locale, AtlasIntel a precizat că va oferi pentru publicare trei sondaje. Primul a fost publicat luni, 17 noiembrie. AtlasIntel și HotNews au agreat că nimeni nu va mai mai avea acces la aceste date. Discuția a avut loc în contextul în care institutele de sondare oferă produse sociologice și către partide sau către echipele candidaților. E o practică internațională. Am vrut să ne asigurăm că lucrurile nu se amestecă.

„Datele sondajului pentru HotNews sunt culese separat și nu au nicio legătură cu ceea ce pot partidele lua de la noi, dacă vor”, a spus Andrei Roman, CEO AtlasIntel. Institutele de sondare lucrează cu partidele și cu echipele candidaților, dar pe produse separate, de pildă pe cele de Tracking, care le arată competitorilor politici tendințele.

Sondajul nu a venit ieri

Regula colaborării este ca sondajele pentru public să ne fie furnizate cu o zi înainte de publicare, ca să le putem reprezenta grafic. Ieri, 30 noiembrie, urma să vină sondajul pentru astăzi. Datele nu au venit. În mesaje, dar și pe telefon, ni s-a comunicat că e foarte probabil să nu mai vină, pentru că unul dintre oamenii apropiați de AtlasIntel, Cristian Movilă, lucrează separat pentru campania lui Daniel Băluță, în calitate de consultant politic.

Informația că Movilă lucrează pentru Băluță nu era nouă, în piața politică se știa de acest lucru, dar nu avea nicio legătură cu ce stabilisem în relația AtlasIntel – HotNews. Am spus că vom analiza ce se întâmplă în absența sondajului.

Cristian Movilă a lucrat pentru Nicușor Dan și acum pentru Daniel Băluță

Cristian Movilă a lucrat pentru campania lui Nicușor Dan din primăvara lui 2025, conform unei analize făcute de site-ul de investigații Snoop, care a documentat banii cheltuiți în campania prezidențială a tuturor candidaților.

HotNews a publicat și suma: „Baobab Studio SRL, firmă deținută de Cristian Matei-Movilă, are două contracte pentru campania lui Nicușor Dan. Primul este de consultanță, cu o valoare de 1,49 milioane de lei, iar cel de-al doilea este pentru cercetări sociologice, de 555.000 de lei”.

În campania pentru București, Cristian Movilă lucrează pentru campania lui Daniel Băluță, candidatul PSD. Nu e un lucru unic printre consultanții politici să lucreze succesiv pentru candidați de orientări diferite.

Toate acestea nu au nicio legătură, în mod normal, cu sondajul AtlasIntel, care e realizat de Andrei Roman și de echipa lui de cercetare sociologică, echipă din care nu face parte Cristian Movilă.

Potrivit termene.ro, în nici una dintre cele două firme ale lui Cristian Movilă, Baobab Studio SRL – consultanță și Torus Manufacture SRL – construcții, nu este partener Andrei Roman, CEO la AtlasIntel.

Movilă nu e acționar AtlasIntel. Relația este următoarea: Movilă reprezintă AtlasIntel pentru anumite contracte.

Nu avem nicio suspiciune legată de date, dar am vrut să vă relatăm faptele, așa cum au fost

Astăzi dimineață sondajul a venit de la AtlasIntel la HotNews. L-am văzut și, inclusiv pe baza CV-ului AtlasIntel în România și în străinătate, nu avem nicio suspiciune legată de calitatea sociologică a datelor.

Câtă vreme AtlasIntel și-a îndeplinit înțelegerea și-și face meseria, nu e treaba noastră să considerăm că un sondaj ar putea reflecta o surpriză prea mare ca să fie oferită publicului.

Dar am vrut să împărtășim cititorilor, în mod transparent, toate faptele care au precedat publicarea sondajului și toate informațiile pe care le-am putut afla, astfel încât oamenii să poată cântări singuri.

AtlasIntel: „Sondajul a fost realizat la cele mai înalte standarde”

„Sondajul AtlasIntel / HotNews pentru Primăria Capitalei a fost realizat la cele mai înalte standarde metodologice ale companiei noastre, care ne caracterizează traiectoria în România și în peste 30 de țări. Aceste standarde includ și lipsa oricărui fel de ingerințe politice asupra rezultatelor studiilor noastre sau a oportunității publicării acestora. AtlasIntel recunoaște și apreciază colaborarea cu Cristian Movilă pe diverse proiecte comerciale și de impact social în România”, a spus luni Andrei Roman, CEO AtlasIntel, la întrebările redacției HotNews despre sondaj.

Sondajul realizat în perioada 27-30 noiembrie

Sondajul realizat în perioada 12-14 noiembrie

Cum arată noul sondaj: Alexandrescu a crescut cu 5,3%

Față de precedentul sondaj AtlasIntel publicat în urmă cu două săptămâni, în recentul sondaj cea mai mare creștere – de 5,3 puncte procentuale – este pentru Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță a crescut cu 4,7%.

Anca Alexandrescu | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Între Băluță și Alexandrescu este o zecime de punct, practic o nondiferență. Și până la următorul candidat diferența este mică, de 1,5%, de asemenea în marginea de eroare a sondajului. Acest al treilea candidat este Ciprian Ciucu.

Ciucu a trecut de pe locul 1 pe locul 3. Liberalul a crescut cu 2,5 puncte procentuale, fiind foarte aproape de primii doi – Băluță și Alexandrescu.

Ciprian Ciucu este pe locul 3, creditat cu 21,7% | Foto: Profimedia

Drulă e singurul candidat important care pierde teren

În anteriorul sondaj, realizat de AtlasIntel la jumătatea lunii noiembrie, niciunul dintre primii clasați nu aduna 20% ca intenție de vot, cel mai mare scor – 19,2% – avându-l Ciucu.

Ana Ciceală, de la SENS, surpriza sondajului anterior al AtlasIntel, care a creditat-o atunci pentru prima dată cu 7,1,%, a urcat ușor, cu 1,3 procente, ajungând la un 8,4%. E o cifră la care puțini analiști s-ar fi așteptat la începutul acestei curse.

Singurul care a scăzut în intențiile de vot față de acum două săptămâni este Cătălin Drulă, care avea atunci 18,1%.

Cătălin Drulă a scăzut cu aproape 3 procente între cele două sondaje | Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Alegerile au loc duminică, 7 decembrie

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.

Citește și: