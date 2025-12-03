Cel mai nou sondaj pentru alegerile din București. CURS: Luptă umăr la umăr între locurile doi și trei / Ce loc ocupă Anca Alexandrescu

Cel mai nou sondaj de opinie privind cursa pentru Primăria Capitalei, realizat de CURS și publicat miercuri, 3 decembrie, cu doar câteva zile înainte de scrutinul de duminică, arată o cursă foarte strânsă între principalii candidați. Primii trei dintre aceștia sunt despărțiți de doar câteva procente.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 26-30 noiembrie, pe un eșantion de 1.031 de respondenți, cu vârsta peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Metoda de culegere a datelor a fost CATI, iar validarea eșantionului s-a realizare pe baza ultimelor date INS.

Conform sondajului CURS, candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță (edilul Sectorului 4), ar urma să obțină 26% din voturile alegătorilor.

Pe locul doi este situat candidatul PNL, Ciprian Ciucu (edilul Sectorului 6), cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă. Cei doi sunt despărțiți de o diferență de doar un procent: candidatul USR este cotat la 22%.

Pe locul patru se află candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu. Jurnalista de la Realitatea Plus ar obține doar 17% din voturi.

Pe locul următor se clasează Ana Ciceală, candidata SENS, cu 7% din opțiunile de vot. Pe locul al șaselea este situat George Burcea (POT), care ar obține 4%.

În ceea ce privește prezența la vot, 36% dintre bucureșteni sunt „foarte siguri” că vor veni la urne, în timp ce 16% spun că vor merge „sigur”.

Clasamentul din precedentul sondaj CURS

Precedentul sondaj CURS, publicat pe 15 noiembrie, indica o ordine similară în preferințele alegătorilor.

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se afla pe prima poziție, cu 27%. Urmau, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%.

Anca Alexandrescu era creditată cu 15%, adunând cinci procente față de luna octombrie, când fusese realizat un alt sondaj CURS.

Tot în sondajul de la mijlocul lunii noiembrie urma, la distanță de 10 procente de Anca Alexandrescu, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok. Influencerul s-a retras din cursă înainte de tipărirea buletinelor de vot.

Ana Ciceală era cotată la 3%, iar George Burcea avea 2%.

Sondajul CURS din noiembrie a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

CURS, firma unui jurnalist căsătorit cu o deputată

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Acesta mai este proprietar și al Online Research SRL care se ocupă tot cu activități de sondare, scrie site-ul Europa Liberă.

În 2022, CURS a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de euro și un profit de aproximativ 800.000 de euro. CURS a obținut o parte din venituri și din contracte cu statul, mai scrie publicația.

Iosif Buble a fost jurnalist la Antena 3 și are, pe lângă institutele de sondare a opiniei publice, site-ul www.știripesurse.ro.

Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD, fostă parlamentară PNL.

Sondajul care o clasează pe Anca Alexandrescu pe locul 2, aproape la egalitate cu Băluță

Cel mai recent sondaj, o cercetare AtlasIntel publicată de HotNews, arăta că Daniel Băluţă este urmat de Anca Alexandrescu în intenţiile de vot o distanță infimă.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, este creditat cu 23,3% și este urmat de candidata susținută de AUR, cu 23,2%.

La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Cercetarea AtlasIntel a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București. Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. Ce înseamnă metoda „recrutare digitală aleatorie” puteți citi aici.

Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024, dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.

„Sondajul AtlasIntel / HotNews pentru Primăria Capitalei a fost realizat la cele mai înalte standarde metodologice ale companiei noastre, care ne caracterizează traiectoria în România și în peste 30 de țări. Aceste standarde includ și lipsa oricărui fel de ingerințe politice asupra rezultatelor studiilor noastre sau a oportunității publicării acestora”, a spus luni Andrei Roman, CEO AtlasIntel, la întrebările redacției HotNews despre sondaj.