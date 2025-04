De ce nu dormim bine? Răspunsuri și soluții de la dr. Maria Dede, medic pneumolog cu specializare în somnologie

Te trezești obosit(ă) chiar și după multe ore de somn? Ai dificultăți în a adormi sau te trezești frecvent în timpul nopții? Dr. Maria Dede, medic pneumolog cu specializare în somnologie, vine la Conferința Refericirea să ne explice cum somnul influențează fiecare aspect al vieții noastre – de la energie și productivitate până la sănătatea fizică și emoțională.

Somnul nu înseamnă doar odihnă, ci un proces activ prin care organismul se reface și se protejează. În timpul somnului profund, corpul repară celulele deteriorate, reglează metabolismul și îmbunătățește memoria. De aceea, privarea de somn pe termen lung nu doar că ne face iritabili și obosiți, ci poate duce la dezechilibre hormonale și riscuri pentru sănătatea cardiovasculară

HotNews: De ce este somnul atât de important pentru sănătatea noastră fizică și mentală?

Dr. Maria Dede, medic pneumolog: Somnul este un proces fiziologic care face parte din viața noastră și este necesar pentru refacerea organismului. Există un ritm circadian somn-veghe după care funcționăm pe parcursul a 24 de ore. În stare de veghe, când suntem activi, consumăm energie prin toate activitățile în care suntem implicați (activități fizice, intelectuale, stres etc.), adică suntem într-un proces de catabolism (cheltuială energetică), fiind sub acțiunea sistemului nervos vegetativ simpatic. La finalul zilei, când avem „bateriile descărcate”, se instalează somnul, moment în care ne recuperăm toată energia consumată. Suntem într-un proces de anabolism (câștig energetic), fiind sub acțiunea sistemului nervos vegetativ parasimpatic.

Pe parcursul somnului, creierul se odihnește, având o activitate electrică mult mai lentă, mușchii se relaxează, iar respirația și activitatea cardiacă sunt mult reduse. În același timp, prin procesul de anabolism se formează proteine care ajută la sinteza de anticorpi esențiali pentru imunitate, contribuie la consolidarea memoriei și la formarea diverșilor hormoni din organism, cum ar fi hormonii tiroidieni și cortizolul, care se descarcă în sânge la prima oră a dimineții pentru a ne pregăti de o nouă zi.

Somnul este considerat odihnitor dacă are durata și calitatea necesare. Durata adecvată a somnului este de circa 8 ore la adult (aproximativ o treime din viață ar trebui să o petrecem dormind). Durata este mai mare la copii, deoarece în timpul somnului se secretă hormonul de creștere, iar la vârstnici este mai mică din cauza „îmbătrânirii” centrilor neurologici care controlează ritmul somn-veghe.

În ceea ce privește calitatea somnului, există o arhitectură a somnului care presupune 4 cicluri de somn de circa 90-120 de minute fiecare. În primele două cicluri predomină somnul superficial, iar în ultimele două somnul profund REM (Rapid Eye Movement), somnul în care visăm și care este cel mai restaurator.

Dacă nu dormim cele 8 ore sau dacă somnul este fragmentat și nu ajungem la somnul REM suficient, nu vom fi odihniți în ziua următoare și pot apărea diverse manifestări, în special neurovegetative: lipsa atenției și a concentrării, tulburări de dispoziție (iritabilitate, anxietate), scăderea eficienței în îndeplinirea sarcinilor cotidiene. Dacă durata somnului este insuficientă pe termen lung și se instalează insomnia, echilibrul dintre somn și veghe se pierde, iar organismul, fiind mai mult timp treaz sub influența sistemului nervos simpatic, devine predispus la diverse afecțiuni, cum ar fi hipertensiunea arterială (HTA), tulburările de greutate, diabetul zaharat, dar și lipsa concentrării la locul de muncă sau accidente.

HotNews: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem în rutina de somn și cum le putem corecta?

Dr. Maria Dede, medic pneumolog: Cea mai frecventă greșeală este să nu privim somnul ca pe o necesitate reală, iar de aici derivă multe alte greșeli:

Culcatul târziu și trezitul la ore neregulate

Dormitul în timpul zilei

Mâncatul noaptea

Dormitul cu lumina aprinsă

Somnul într-un mediu zgomotos (televizor, muzică puternică)

Cum putem corecta aceste greșeli?

Să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră, chiar și în weekend

Să dormim în jur de 7-8 ore pe noapte, preferabil începând cu ora 22:00

Să practicăm exerciții fizice în timpul zilei, dar nu înainte de culcare

Să evităm consumul excesiv de lichide înainte de somn

Ultima masă să fie cu 3 ore înainte de culcare, pentru a evita refluxul gastroesofagian

Aerisirea camerei și menținerea unei temperaturi de 18-20°C

Patul, salteaua și perna să fie confortabile

Să eliminăm sursele de lumină puternică și zgomot

Să evităm utilizarea telefonului, tabletei sau televizorului înainte de somn

HotNews: Ce putem face dacă ne trezim frecvent în timpul nopții și nu reușim să ne mai odihnim bine?

Dr. Maria Dede, medic pneumolog: În primul rând, trebuie să identificăm factorii care cauzează trezirile: stres, probleme legate de igiena somnului sau afecțiuni medicale (dureri osteo-articulare, reflux gastric, apnee în somn, sindromul picioarelor neliniștite etc.). Dacă simptomele persistă, este indicat un consult medical.

Dacă ne trezim noaptea, este important:

Să evităm televizorul și telefonul

Să nu verificăm ceasul constant

Să găsim metode de relaxare (rugăciune, meditație, muzică liniștitoare, citit)

Să luăm melatonină, mai ales la vârstnici, unde producția acesteia scade odată cu înaintarea în vârstă

HotNews: Cum influențează stresul și anxietatea somnul și ce strategii putem adopta pentru a dormi mai bine?

Dr. Maria Dede, medic pneumolog: Stresul și anxietatea determină eliberarea de adrenalină și cortizol, care împiedică instalarea somnului și favorizează trezirile nocturne. Lipsa odihnei adecvate agravează și menține stresul și anxietatea.

Sfaturi pentru reducerea stresului înainte de somn:

Organizarea activităților pentru a evita gândurile persistente noaptea

Practicarea tehnicilor de relaxare (baie caldă, masaj, sport)

Terapie psihologică sau consult psihiatric, dacă stresul este cronic

HotNews: Este adevărat că anumite alimente sau băuturi pot influența somnul?

Dr. Maria Dede, medic pneumolog: Alimentele cu digestie grea, cum sunt carnea de porc și alte derivate din carne, alimentele grase, de tip maioneză, unt și grăsimi alimentare, dacă sunt consumate la masa de seară, chiar înainte de culcare, vor îngreuna inițierea somnului sau vor genera reflux gastro-esofagian peste noapte. De asemenea, mâncatul în timpul nopții este complet eronat, deoarece dereglează metabolismul și poate duce la obezitate.

Așadar, cina trebuie să fie o masă ușoară, servită cu aproximativ 3 ore înainte de somn, pentru o digestie eficientă.

În ceea ce privește lichidele, se preferă să fie consumate pe parcursul zilei, nu înainte de culcare, pentru a evita mersul la baie în timpul nopții. Cafeaua, ceaiul verde sau negru, băuturile energizante sau cele cu cofeină trebuie utilizate cu moderație, în special în prima parte a zilei, pentru a evita insomniile. Este de preferat evitarea consumului de băuturi alcoolice la masa de seară, mai ales fără moderație, deoarece alcoolul are efect miorelaxant, iar mușchii din interiorul gâtului se relaxează și se alipesc, ducând la închiderea faringelui și apariția apneii în somn, care fragmentează somnul. În schimb, se poate servi o cantitate mică de ceai de tei sau de lapte la culcare, cu efect liniștitor.

HotNews: Pentru cineva care doarme puțin din cauza programului aglomerat, ce sfaturi ar putea fi de ajutor pentru a maximiza odihna?

Dr. Maria Dede, medic pneumolog: Cea mai bună soluție este reorganizarea activităților pentru a permite un somn mai lung. Dacă acest lucru nu este posibil:

Să nu se doarmă în timpul zilei pentru a nu fragmenta și mai mult somnul;

Să se încerce măcar câteva nopți pe săptămână un somn mai lung;

Să se optimizeze calitatea somnului prin igienă adecvată;

