De ce nu e ok să pui poze cu copilul pe Facebook și Instagram și cum îl afectează acest parenting în văzul lumii?

Să fii părinte în era digitală nu este o sarcină ușoară. Dacă îți place să fii activ și vizibil pe rețelele sociale, dorința de a posta fotografii, înregistrări video, povești ce-l au ca protagonist pe copil este mare. Parentingul în văzul lumii e tentant, mai ales că reacțiile rapide la orice postare care include poze, video, gânduri, sfaturi, revelații despre parenting și copii nu întâzie să apară. Și totuși, cât de corect este să ne expunem online copiii și cât de pregătiți suntem să le dăm explicații atunci când cresc și văd că se bucură de o popularitate pe care nu și-au dorit-o vreodată printre prietenii, vecinii, rudele, colegii de muncă ai părinților?

Sharenting (o combinație a termenilor share (a împărtăși) și parenting) este ceea ce fac părinții când postează conținut despre copiii lor în afara cercului familial: o postare pe rețelele sociale cu o fotografie, un articol de blog despre copil, un video trimis printr-o platformă de mesagerie etc. Pentru a afla cum îi afectează pe unii copii popularitatea pe care le-o asigură online părinții, fără voia și consimțământul lor, am stat de vorbă cu psihoterapeutul Monica Mereuță.

Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinți atunci când postează conținut despre copiii lor pe rețelele sociale?

Monica Mereuță, psiholog: Noțiunea de greșeală ține de fiecare persoană în parte. Poate pentru mine e greșit să mă filmezi când eu nu mă simt confortabil cu asta sau când îți spun că nu vreau asta și pentru tine e greșit faptul că nu înțelegi de ce m-ar deranja un filmuleț în care eu arăt bine. Greșelile părinților legate de conținutul pe care îl postează pe rețelele sociale despre copiii lor sunt adesea legate de dreptul la anonimat al copilului, dar și de respectul față de el. Nu știe nimeni dacă un copil de 2, 6, 9 luni sau 2, 6, 9 ani chiar își dorește să fie văzut de atâția oameni când aleargă, când mănâncă, vorbește sau spune o poveste. Eu vă invit să faceți un exercițiu de imaginație: dacă v-ați așeza toți cunoscuții într-o încăpere și ați pune copilul în mijlocul lor cerându-i să facă ceva amuzant/ drăgălaș/ interesant, cum s-ar simți copilul?

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