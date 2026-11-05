„De ce nu-i spui asta șefului tău?” Reacție ironică din Iran privind motivul invocat de JD Vance pentru pierderea alegerilor de către republicani

Afirmația vicepreședintelui american JD Vance că înfrângerile suferite de republicani în alegerile midterm sunt o reacție a populației la efectele economice ale războiului din Iran au fost ironizate de un oficial de la vârful puterii de la Teheran, relatează Politico.

„Are energia unui jucător învins, nu se poate ridica de la masă. Șeful pregătește următoarea fază a războiului, în timp ce America se clatină pe marginea prăpastiei «Israelul pe primul loc». Lasă discursul TED. De ce nu-i spui asta șefului tău?”, i-a replicat lui Vance Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian.

Vicepreședintele republican al SUA, JD Vance, a avut o reacție amplă pe tema rezultatelor de la alegerile intermediare din SUA, care au culminat cu o victorie istorică a democraților.

El a indicat patru motive pentru care afirmă că o parte dintre alegătorii care i-au preferat pe el și pe Trump la prezidențialele din 2024 sunt acum „furioși” și au votat cu opoziția.

„1) Să punem capăt războiului. 2) Să ne concentrăm pe costul vieții/inflație. 3) Să punem America pe primul loc. 4) Să ne schimbăm relația cu Israelul”, a susținut Vance, într-o scrisoare pe care a redactat-o personal și care a marcat prima sa încercare postelectorală de a se distanța de un război pe care președintele SUA, Donald Trump, l-a apărat în repetate rânduri.

În timp ce Vance a afirmat că „motivul pentru care am pierdut este războiul”, Trump a susținut cu insistență că acest conflict este necesar pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Trump a declarat că a fost „puțin surprins” de rezultatul alegerilor și a încercat să se distanțeze de înfrângerea republicanilor.

„Nu am fost pe buletinul de vot și dacă aș fi fost, am fi câștigat LA SCOR!”, a scris președintele republican al SUA, pe Truth Social, marți noapte.