De ce nu mai ascultă adolescenții de părinți chiar și în familiile fără probleme majore

La 11 ani încă te ține de mână când traversează strada. La 13 ani îți răspunde din pragul camerei „știu”, fără să ridice ochii din telefon. La 15 ani îți spune că nu înțelegi nimic și că toți părinții sunt exagerați. Pentru mulți adulți, adolescența copilului vine cu sentimentul că cineva a schimbat brusc regulile jocului.

Copilul care povestea tot începe să ascundă lucruri. Cel care căuta aprobarea părinților începe să o caute în grupul de prieteni. „Nu”-ul spus de adolescent nu mai este doar un moft de copil mic, ci pare uneori un zid ridicat între două lumi care nu mai vorbesc aceeași limbă.

Din exterior, fenomenul este adesea interpretat într-un mod foarte simplist. Adolescenții nu mai ascultă pentru că sunt obraznici, răsfățați sau prea captivi în telefoane și rețele sociale.

În realitate, spun psihologii, ruptura aparentă dintre părinți și copiii aflați la pubertate are explicații mult mai complexe, care țin de dezvoltarea neurologică, de nevoia de autonomie, de transformările identitare și, uneori, chiar de modul în care părinții au construit relația cu copilul în anii anteriori.

Psihologul Corina Dobre, care lucrează de ani de zile cu părinți și adolescenți, va vorbi despre aceste transformări într-o conferință dedicată părinților de preadolescenți și adolescenți. Alături de ea vor urca pe scenă George Roman, Advocacy Director la Salvați Copiii România, Dr. Anca Vasile, medic specialist medicină de familie în cadrul Regina Maria, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale". Conferința va aborda teme precum limitele fără îndepărtarea copilului, influența lumii online, oboseala și irascibilitatea adolescenților și reconectarea dintre părinți și copii.

Vârsta la care totul se schimbă

Psihologul Corina Dobre, care lucrează de ani de zile cu părinți și adolescenți, spune că una dintre cele mai mari erori pe care le fac adulții este să creadă că rolul lor rămâne neschimbat după vârsta de 10-11 ani. Mulți continuă să folosească aceleași mecanisme care funcționau în copilăria mică. Numai că adolescentul nu mai este copilul de la 7 ani. Creierul lui se află într-un proces intens de remodelare, iar nevoia de autonomie devine aproape biologică.

În această etapă, conflictul nu apare neapărat pentru că adolescentul vrea să își rănească părintele sau să îl sfideze, ci pentru că încearcă să afle cine este în afara relației cu familia. Într-un fel paradoxal, multe dintre comportamentele care îi sperie pe părinți sunt, de fapt, semne ale dezvoltării normale. Dorința de a petrece mai mult timp cu prietenii, contestarea regulilor, impulsivitatea, nevoia de intimitate sau încercarea de a lua singur decizii fac parte din procesul prin care copilul încearcă să se desprindă psihologic de adulți.

Copilul nu are nevoie doar de reguli

Nu înseamnă că părintele trebuie să accepte orice sau să dispară din peisaj. Problema apare atunci când relația se transformă într-un câmp de luptă în care fiecare conversație devine o negociere obositoare sau o confruntare de putere. Mulți părinți ajung să vorbească aproape exclusiv despre școală, note, reguli, curățenie, telefon sau program. În timp, adolescentul începe să perceapă dialogul cu mama sau tatăl ca pe o succesiune de critici și corecturi. Nu pentru că părinții nu îl iubesc, ci pentru că anxietatea adulților se traduce adesea prin control.

Corina Dobre, psiholog și psihoterapeut cognitiv comportamental

Corina Dobre atrage atenția că adolescenții au nevoie să fie văzuți și ascultați, nu doar evaluați. Așa apare una dintre cele mai mari rupturi dintre generații. Mulți părinți ascultă pentru a răspunde sau pentru a corecta, nu pentru a înțelege. Când adolescentul spune că este obosit, că nu mai suportă școala sau că se simte exclus din grup, adultul intră rapid în modul „soluții”. În mod aproape inconștient începe să spune că „și noi eram obosiți”, „nu e mare lucru”, „învață și trece”, „lasă prostiile”. Pentru un adolescent, aceste reacții sunt traduse emoțional prin faptul că adultul nu îl înțelege și nici nu face un efort în acest sens.

Lumea chiar se schimbă, nu ni se pare

În ultimii ani, psihologii au observat o creștere a conflictelor dintre părinți și adolescenți pe fondul schimbărilor sociale accelerate. Copiii de astăzi trăiesc într-o lume radical diferită de cea în care au crescut părinții lor. Rețelele sociale au schimbat dinamica apartenenței la grup, comparația permanentă și presiunea socială. Adolescenții sunt expuși aproape continuu la opiniile colegilor, la standarde imposibile și la validarea online. În același timp, părinții sunt bombardați cu teorii despre parenting perfect și cu frica permanentă că orice greșeală va „strica” relația cu copilul. Rezultatul este un amestec exploziv. Adolescenți vor libertate, iar părinții se tem să nu îi piardă.

Una dintre cele mai dificile teme pentru părinți este influența grupului. În adolescență, prietenii capătă o importanță uriașă, uneori chiar mai mare decât familia. Pentru mulți adulți, asta este dureros. Simt că nu mai au acces la copilul lor, că opiniile lor nu mai contează și că orice influencer, coleg sau prieten are mai multă putere decât ei. Din punct de vedere psihologic, însă, această mutare a centrului emoțional către grup este firească. Adolescenții își construiesc identitatea prin raportare la cei de vârsta lor. Problema nu este că grupul devine important, ci dacă adolescentul nu mai are deloc un spațiu sigur acasă în care să se întoarcă atunci când lucrurile merg prost.

Construiește relația din timp

Aici apare una dintre cele mai importante idei susținute de Corina Dobre. Relația cu adolescentul nu se construiește în momentele de criză, ci în toate momentele aparent banale de dinaintea lor. Un copil care a simțit ani la rând că poate vorbi fără să fie umilit, ironizat sau pedepsit excesiv are șanse mai mari să se întoarcă spre părinte chiar și atunci când greșește. În schimb, adolescentul care se teme permanent de reacția adultului începe să ascundă lucruri. Nu pentru că este rău, ci pentru că încearcă să se protejeze.

Psihologii spun de ani întregi că minciuna în adolescență nu trebuie interpretată exclusiv moral. Evident că există limite și consecințe, însă multe dintre minciunile adolescenților apar din frica de pedeapsă, din dorința de autonomie sau din nevoia de a evita conflictele. De altfel, specialiștii atrag atenția că nu există adolescent care să spună permanent adevărul despre tot ce face, iar părinții care pornesc de la așteptarea unui control total ajung de cele mai multe ori într-o spirală a suspiciunii și verificării obsesive.

Adolescentul nu mai înțelege nimic

În spatele multor conflicte aparent mărunte există, de fapt, o luptă pentru separare. Ziua în care copilul spune „nu mă mai ține de mână” este, simbolic, aceeași zi în care începe să își revendice propriul spațiu psihologic. Pentru unii părinți, acest proces este resimțit aproape ca o respingere personală. Mai ales pentru adulții care și-au construit identitatea în jurul rolului de mamă sau tată, adolescența copilului poate aduce un sentiment profund de pierdere. Copilul nu mai are aceeași nevoie de apropiere fizică, nu mai povestește tot și începe să aibă secrete.

Mulți părinți reacționează încercând să strângă și mai tare controlul. Verifică telefonul, citesc conversații, urmăresc locația copilului, îl interoghează după fiecare ieșire și transformă fiecare discuție într-un proces. Numai că adolescenții interpretează adesea aceste comportamente ca pe o lipsă de încredere și se îndepărtează și mai mult.

În același timp, există și extrema cealaltă. Sunt părinți care se retrag complet, de teamă să nu pară autoritari. Psihologii avertizează că adolescenții au nevoie în continuare de limite clare, doar că acestea trebuie negociate diferit. Relația nu mai poate funcționa exclusiv pe bază de autoritate. Dacă în copilăria mică părintele putea să nu își justifice deciziile, în adolescență explicațiile, negocierea și respectul reciproc devin esențiale.

Adolescenții nu sunt pregătiți să fie responsabili

O altă capcană frecventă este interpretarea impulsivității adolescentului ca rea-voință. Studiile din neuroștiințe arată că zona creierului responsabilă cu planificarea, autocontrolul și evaluarea consecințelor se maturizează mult mai târziu decât sistemele emoționale și de recompensă. De aceea adolescenții pot lua decizii aparent absurde, riscante sau contradictorii, chiar dacă sunt inteligenți și maturi în alte privințe. Ei nu gândesc permanent în logica adultului, iar presiunea grupului poate cântări enorm în anumite momente.

Asta explică și de ce multe certuri dintre părinți și adolescenți escaladează atât de rapid. Adultul vede lipsă de respect. Adolescentul simte că este atacat sau controlat. Creierul lui reacționează emoțional înainte să proceseze rațional situația. În acel punct, țipetele, amenințările sau umilirea nu mai construiesc nimic. Din contră, relația începe să se erodeze puțin câte puțin.

Corina Dobre vorbește despre nevoia părinților de a se cunoaște pe ei înșiși. Mulți adulți încearcă să rezolve conflictele cu adolescentul fără să înțeleagă propriile răni, propriile frici și propriile modele emoționale. Un părinte crescut într-un mediu autoritar poate ajunge fie să repete același tipar, fie să meargă în extrema opusă și să evite orice limită. Un adult care nu a avut voie să își exprime emoțiile poate interpreta vulnerabilitatea adolescentului drept dramatism sau lipsă de caracter.

Părinții nu se înțeleg pe ei înșiși

În multe familii, adevărata problemă nu este adolescentul dificil, ci incapacitatea tuturor de a vorbi autentic despre emoții. În continuare, mulți băieți cresc cu mesajul că nu trebuie să plângă, că vulnerabilitatea este slăbiciune și că sensibilitatea îi face mai puțin masculini.

În cazul fetelor, presiunea socială legată de imagine, validare și performanță emoțională este uriașă. Adolescenții ajung astfel să trăiască între două lumi. Pe de-o parte li se spune să fie independenți și puternici, iar pe de altă parte sunt criticați imediat ce iau decizii diferite de cele ale părinților.

Paradoxul adolescenței este că exact în perioada în care copiii par că nu mai au nevoie de părinți, ei au nevoie enormă de relație, doar că într-o altă formă. Nu mai caută control, ci siguranță. Nu mai vor lecții interminabile, ci adulți care să poată tolera conversații incomode fără să explodeze. Nu mai au nevoie de părinți care să rezolve totul în locul lor, ci de părinți care să rămână disponibili emoțional chiar și atunci când sunt respinși.

Poate că una dintre cele mai grele lecții pentru părinți este să accepte că adolescența nu este despre ascultare perfectă, ci despre transformare. Copilul care spune „nu” nu se desprinde neapărat de familie. De multe ori, încearcă doar să afle cine este. Iar felul în care părintele gestionează această perioadă poate face diferența dintre un adolescent care se îndepărtează definitiv și unul care, după toate ușile trântite și conflictele inevitabile, continuă să știe că are unde să se întoarcă.

