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Mini-reactoarele NuScale de la Doicești: Directorul general Cosmin Ghiță de la Nuclearelectrica  recunoaște că statul a plătit mult mai mult decât partenerul privat

Editor (economie)

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Acționarii Nuclearelectrica sunt chemați la ședința AGA din 15 iulie 2026 pentru a aproba căutarea unor noi tehnologii de mini-reactoare.  

  • Ce a răspuns directorul general Cosmin Ghiță de la Nuclearelectica la întrebările HotNews despre situația la zi de la Doicești. 
  • Ce spun directorul și Nuclearelectrica despre rezultatul negocierilor cu NuScale.
  • Recunoașterea că statul a plătit mult mai mult decât partenerul privat.
  • Ce se poate întâmpla în continuare.

​Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești este blocat. 

Asta după ce termenul-limită din iunie 2026 pentru îndeplinirea condițiilor Deciziei Finale de Investiție (FID) a expirat fără semnarea unui acord-cadru cu partenerul american NuScale. 