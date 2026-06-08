După cheltuirea a 240.000.000 de euro, Nuclearelectrica îl contrazice pe Ilie Bolojan pe tema SMR-urilor de la Doicești, nu dă costuri și invocă relația cu SUA

Disputa argumentelor dintre Bolojan și Nuclearelectrica ia amploare. Inițial, Ilie Bolojan a spus că la Doicești statul a cheltuit enorm de mulți bani și va rămâne „cu un teren și niște hârtii”. Premierul interimar consideră că responsabilă de eșecul proiectului este conducerea Nuclearelectrica.

În cea mai nouă poziție, ca răspuns la întrebările HotNews, Nuclearelectrica explică detaliile procesului de investiție și cum pot varia cheltuielile față de cele bugetate.

Conducerea Nuclearelectrica vorbește și despre relația cu SUA.

Șefii firmei de stat folosesc un argument nou.

Compania Nuclearelectrica susține că studiile de fezabilitate demonstrează că proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești este viabil, potrivit răspunsurilor trimise la întrebările HotNews.

Nuclearelectrica este o companie de stat cu cifră de afaceri de 1,13 miliarde de euro și un profit de 480 de milioane de euro.

Conducerea companiei de stat este formată din:

Cosmin Ghiță – director general

Daniel Adam – director financiar

Romeo Urjan – director sucursală Cernavodă

Andrei Mușetoiu – director sucursala Pitești

Consiliul de administrație este format din:

Laurențiu Nicolae Cazan – președintele Consiliului de Administrație

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș

Dumitru Chirleșan

Nina Popa

Vasilica Grăjdan

Gheorghe Ioniță

Cum arată cel mai nou răspuns al Nuclearelectrica la temele ridicate de Ilie Bolojan. Premierul are și calitatea de ministru interimar al energiei, fiind, astfel, reprezentantul statului ca acționar majoritar al Nuclearelectrica, entitate implicată în proiect.

În cel mai nou răspuns, cuprins mai jos în articol, Nuclearelectrica detaliază felul în care arată procesul de investiție și care este legătura cu SUA.

Nuclearelectica a precizat că nu dorește să facă public datele din studiile de fezabilitate. A invocat caracterul confidențial. Accesul la informații îl au doar acționarii.

Nuclearelectrica nu dorește să facă publice nici numele firmelor care au făcut studii de fezabilitate cotate la sute de milioane de dolari, potrivit datelor publice, care indică cheltuieli de 240 de milioane de euro din 2022, când a fost inițiat proiectul.

​„Proiectul SMR nu este blocat. Nuclearelectrica implementează în continuare Proiectul”

​Nuclearelectrica contrazice evaluările făcute de la nivelul Guvernului și afirmă că proiectul SMR Doicești nu se află în blocaj.

Nuclearelectrica a transmis pentru HotNews că nu există un document intern care să arate că proiectul nu este rentabil.​

„Studiul de fezabilitate a Proiectului a fost pus numai la dispoziția acționarilor SNN potrivit prevederilor legale, în baza unui NDA. Faptul că Studiul de Fezabilitate a stat la baza aprobării Deciziei Finale de Investiție, aprobată de acționarii Nuclearelectrica, demonstrează că proiectul este fezabil, în condițiile impuse de acționari”, a spus compania deținută de statul român.

„Acest studiu reprezintă informație cu caracter comercial și tehnic a cărei publicare ar putea prejudicia proiectul, motiv pentru care s-a apreciat că are caracter confidențial”.

​Conducerea companiei consideră că planul de management aprobat încă din anul 2022 este respectat în totalitate și că managementul riscului și al fondurilor se circumscrie normelor de piață aplicabile companiilor listate la bursă.

​„Din perspectiva Nuclearelectrica, Proiectul SMR nu este blocat. Nuclearelectrica implementează în continuare Proiectul, având la bază strategia de dezvoltare a acestuia, cu parcurgerea etapelor corespunzătoare, strategie aprobată de acționarii societății încă din anul 2022.”

Cât pot varia costurile

​În ceea ce privește estimările referitoare la costul final pe megawatt-oră (MWh) și costul total al infrastructurii de la Doicești, Nuclearelectrica precizează că datele tehnice se află într-un stadiu de calibrare specific fazelor de proiectare timpurie.

Compania folosește standardele internaționale ale Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE) pentru a defini nivelul de predictibilitate financiară, a precizat în răspunsurile pentru redacție.

​Conform precizărilor Nuclearelectrica, în urma finalizării etapelor de proiectare și inginerie inițială (FEED 1 și FEED 2), proiectul se încadrează în prezent într-o estimare de cost de Clasă 3. Acest indicator presupune o marjă fluctuantă de acuratețe situată în intervalul +30% / -20%. Adică, pot fi costuri mai mari cu peste 30% față de estimări sau mai mici cu sub 20%.

Nuclearelectrica nu vrea să divulge identitatea consultanților

Reprezentanții companiei au explicat că un nivel superior de certitudine financiară, corespunzător Clasei 2 de cost, va fi atins abia în Etapa a 3-a, definită ca etapa pre-EPC (pre-Engineering, Procurement, and Construction).

Informațiile detaliate privind structura de finanțare și devizele actualizate vor fi transmise acționarilor și publicului doar în momentul supunerii spre aprobare a acestei noi faze.

Parcurgerea acestei etape pre-EPC este evaluată la circa 600 milioane de dolari, bani care s-ar adăuga celor 240 de milioane de dolari cheltuite deja. Abia după această etapă vor fi cunoscute costurile finalizării proiectului. În prezent, conform cifrelor avansate de premier, proiectul este estimat la circa 7 miliarde de dolari.

Compania a refuzat să detalieze identitatea consultanților externi utilizați sau sumele exacte achitate acestora, invocând faptul că „relația contractuală este între compania de proiect, RoPower Nuclear S.A., și partenerii săi”, statutul de entitate listată la bursă impunând reguli stricte de raportare publică a datelor comerciale.

Cine sunt acționari la Doicești

Acționarii companiei de proiect sunt Nuclearelectrica și Nova Power & Gas SRL, fiecare cu câte 50%. Nova Power era proprietara terenului de la Doicești, fiind adus ca aport la proiect.

În vara anului trecut, a vândut terenul cu suma de 24 de milioane de euro, de cinci ori mai mult decât l-a achiziționat, către compania de proiect din care face parte, au declarat pentru HotNews surse din companie. Sumele cheltuite până acum au provenit din împrumuturi acordate de Nuclearelectrica.

Sumele cheltuite pe acest proiect se actualizează de la lună la lună. În prezent s-a ajuns la circa 300 milioane de dolari, potrivit reprezentaților companiei care au răspuns întrebărilor HotNews.

Dar nu avem o cifră exactă, așa că am referit cifra de 240 de milioane, care a fost confirmată exact de companie.

Este o sumă care se actualizează de la lună la lună, banii fiind cheltuiți pe studii de fezabilitate, dar și pe case de avocatură, după cum a arătat Hotnews.

​Despre legătura cu SUA

​În ciuda incertitudinilor de ordin financiar ridicate de premierul interimar Ilie Bolojan, reprezentanții Nuclearelectrica susține că proiectul de la Doicești are un rol strategic național și regional ce depășește stricta analiză comercială.

​„Proiectul SMR Doicești este, înainte de toate, un proiect pentru securitatea energetică a României, un proiect cu potențial major de multiplicare prin avantajele de tehnologie pe care le are, de dezvoltare zonală. În egală măsură, este un proiect dezvoltat în cadrul unui parteneriat de tradiție cu SUA, în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, parteneriat care datează din anii ’80.”

Întrebați ce se întâmplă în situația în care liniile de finanțare promise inițial de partenerii guvernamentali sau comerciali din SUA nu se vor materializa, reprezentanții Nuclearelectrica au răspuns că iau în calcul diversificarea surselor de capital.

Pe lângă banii pe care îi oferă ea ca acționar, Nuclearelectrica a enumerat ca surse de finanțare atragerea de noi investitori, accesarea de credite de la agenții de export și accesarea de granturi.

În luna februarie, acționarii Nuclearelectrica au decis, la solicitarea Ministerului Energiei, să ia decizia finală de investiție în proiectul mini-reactoarelor inovative de la Doicești, care ar urma să fie dezvoltate de americanii de la NuScale.

În total, proiectul celor șase mini-reactoare, 462 MW, este estimat la 7 miliarde de dolari. Atât costă și construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, care au capacitate de 1.400 MW.